Сартс: псевдореферендумы, мобилизация и ядерный шантаж — элементы спектакля России

Псевдореферендумы о присоединении так называемых Луганской и Донецкой народных республик, объявление мобилизации, ядерный шантаж — все это элементы срежессированной постановки, заявил в интервью агентству LETA руководитель Центра передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям (Stratcom) Янис Сартс.

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На вопрос об угрозе президента России Владимира Путина применить ядерное оружие в случае угрозы суверенитету и территориальной целостности РФ, Сартс напомнил, что уже после первых побед украинцев в Харькове прогнозировал, что нас ждет ядерный шантаж.

"Поэтому заявление Путина не является неожиданностью. Согласно логике Кремля, чем хуже у них дела, тем больше нужно угрожать ядерным оружием. По мере роста успехов украинцев такие угрозы будут усиливаться", — отметил эксперт.

Он также подчеркнул, что Путин мог бы думать о применении ядерного оружия, если бы существовала угроза разгрома России, что создало бы риски для его личной безопасности, а применение ядерного оружия могло бы предотвратить этот крах. Сартс охарактеризовал это как привычную для России концепцию — нагнетать обстановку, чтобы ее деэскалировать. Однако, по словам Сартса, Путин ни в коем случае не хочет сам умирать. Поэтому для предотвращения применения ядерного оружия Запад должен дать ясный сигнал о том, что это не останется без ответа и безопасности Путину это не гарантирует.

"Посыл должен быть четким — другие шаги могут дать разные возможности выбора, но применение ядерного оружия создаст угрозы и риски безопасности для самого Путина, и выбора больше не будет", — сказал Сартс.

По поводу объявленной в России мобилизации глава Stratcom уверен, что "увеличение численности солдат за счет призывников не даст результатов в системе, которая не справляется с имеющимися ресурсами".

Лучшее, чего Россия может добиться мобилизацией, это увеличение количества подразделений, которые плохо оснащены и плохо мотивированы. Также не исключено, что мало кто из мобилизованных вообще окажется на передовой, так как система призыва может не справиться с этим процессом.

"А если и окажутся, то будут плохо оснащены и плохо обучены, тем самым выполняя роль лишь так называемого пушечного мяса", — подчеркнул руководитель центра.