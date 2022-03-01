Сартс: Путину нужно подчинение или уничтожение правительства Украины

Чтобы добиться успеха в войне против Украины, президенту России Владимиру Путину сначала необходимо подчинить или уничтожить украинское правительство, базирующееся в Киеве, заявил в интервью программе "900 секунд" телеканала TV3 директор Центра передового опыта стратегической коммуникации НАТО Янис Сартс.

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По его словам, Путин предполагал, что Россия победит Украину за три дня, однако реальность оказалась иной, а потому поэтому сейчас россияне в отчаянии и пытаются добиться прорыва — подчинения или уничтожения киевского правительства.

Однако даже если России удастся захватить или уничтожить политическое руководство Украины, маловероятно, что путинская команда соберется для дальнейшей реализации своих планов, поскольку "вся Украина будет против них", прогнозирует эксперт.

Комментируя возможные способы, которыми Россия могла бы нейтрализовать украинское правительство, глава Центра передового опыта стратегических коммуникаций НАТО сказал, что сценарий захвата маловероятен, предполагая, что убийство более вероятно. Однако убийство президента Украины Владимира Зеленского ухудшит ситуацию в России, а не в Украине, считает эксперт.

"Я думаю, что президент Зеленский многих удивил. Он действительно стал настоящим лидером нации, лидером, очень и очень уважаемым на международном уровне. Я думаю, что это — его убийство — только ухудшит ситуацию в России, а не в Украине", — сказал Сартс.

Он подчеркнул, что текущая ситуация подчеркивает, насколько малочисленна пятая колонна в Украине. "То, что она [пятая колонна] там есть, просто неизбежно, зная их историю, историю и т. д., но я бы больше обратил внимание на то, насколько мало ее осталось", — сказал эксперт.