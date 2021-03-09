Сартс: Россия и Китай используют вакцины от Covid-19 для усиления своего влияния

Россия и Китай используют свои вакцины от Сovid-19 для усиления влияния в других странах мира, заявил в передаче "900 секунд" на телеканале TV3 директор Центра передового опыта в области стратегической коммуникации НАТО Янис Сартс.

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Вакцины от Covid-19 пока не производятся в достаточных количествах, а во многих странах они вообще недоступны. В этой ситуации любой, кто может предложить дефицитный товар, имеет определенные преимущества, сказал он.

"Китай довольно много занимается этим в Африке, в других странах. Россия, разумеется, тоже это делает, в том числе в некоторых странах Европейского союза", — сказал Сартс, назвав торговлю российской и китайской вакцинами "вакцинной дипломатией".

Он отметил, что Россия привлекла СМИ к популяризации вакцины "Спутник V", и часть населения Латвии прислушалась к этим сообщениям.

"Конечно, это ставка на некоторую часть общества, которая уже наслушалась по российскому телевидению о том, насколько хороша вакцина "Спутник". Это может быть и правдой, но у меня вызывает возражения информация [российских СМИ] о том, как плохи западные вакцины", — сказал Сартс, призвав больше руководствоваться научными соображениями, невзирая на страну происхождения вакцины.

Как сообщалось, Резекненская городская дума призвала министра здравоохранения Даниэля Павлютса рассмотреть возможность обеспечения населения Латвии российской вакциной "Спутник V", как только она будет одобрена Европейским агентством лекарственных средств. В Резекне значительная часть тех, кто пока отказывается от прививки, готова сделать ее, если будет доступна российская вакцина.