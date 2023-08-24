Сартс: угроза со стороны "Вагнера" из Беларуси уменьшается

Угроза, создаваемая для Латвии из Беларуси частной военной компанией (ЧВК) "Вагнер", уменьшается, заявил директор Центра передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций (Stratcom) Янис Сартс в программе "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении (ЛТВ).

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По его мнению, катастрофа самолета, на борту которого находился лидер "Вагнера"​​ Евгений Пригожин, с вероятностью 99% является наказанием Кремля за июньскую попытку госпереворота. "После того, как бунт был остановлен, многие говорили, что Пригожин в опасности, хотя он вел себя так, как будто ему ничего не грозит. Крушение самолета — определенно не простое совпадение", — сказал Сартс.

По его словам, пока сложно прогнозировать, последуют ли какие-либо действия за воинственными заявлениями боевиков "Вагнера" о мести за смерть Пригожина, однако сила "Вагнера" уже не та, что была, когда ЧВК пыталась в июне идти на Москву.

"Тем не менее заметно, что кремлевская элита обеспокоена возможными ответными ходами "Вагнера". Есть спекуляции о том, что у "Вагнера" достаточно сторонников и во властных структурах, кроме того, некоторые из них уволены с должностей. Сейчас будет тревожный период неопределенности, которая расшатывает основы власти в Кремле, а также идет на пользу украинцам в их борьбе с Россией", — прогнозировал Сартс.

По мнению Сартса, специфическая угроза "Вагнера" ​​для Латвии со стороны Беларуси снижается, учитывая, что это группа наемников, которая делает все за деньги — если не платят, то ничего и не делает. Может быть, уменьшится информационная составляющая, но на практике ничего не изменится — давление нелегальной миграции на границе с Беларусью все равно будет усиливаться, но оно не реализуется непосредственно "Вагнером".

Мы ни на минуту не должны сомневаться в том, что миграционное давление Беларусь организует не по своей инициативе, и Латвия должна быть готова к тому, что давление будет усиливаться. "Мы можем ожидать различных угрожающих заявлений, но реальной военной угрозы, вероятно, не было и не будет в ближайшее время", — заключил Сартс.

Вечером в среду, 23 августа, в Тверской области разбился самолет, на борту которого находился глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.