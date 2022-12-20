Сартс: в Украине ожидается вторая волна войны

В Украине ожидается вторая волна войны, и ожидается, что Россия попытается мобилизовать больше жителей, заявил в эфире передачи "Сегодняшний вопрос" на Латвийском телевидении (LTV) директор Центра передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций Янис Сартс.

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"Важно, чтобы российская мобилизационная масса была плохо вооружена и плохо обучена. Пока мы в силах ограничивать передачу западных технологий России, у нас есть надежда на окончание войны", — заявил Сартс, отметив, что сейчас нужно уделять усиленное внимание тому, чтобы в Россию не попали технологии позволяющие производить новое оружие.

Он допустил, что наступление России может возобновиться в случае, если будут обучены около 200 000 мобилизованных жителей. "Мы видим, что Украина сражается героически и мудро, но мы и Украина сражаемся с численно превосходящим нас противником", — заявил Сартс.

"[Президент России Владимир] Путин не собирается останавливаться, и у него в распоряжении три козыря: во-первых, у России просто больше людей и оружия, пусть и хуже, во-вторых, Россия может атаковать по всей территории Украины, и в-третьих , у России есть ядерное оружие", — сказал Сартс.

По прогнозам Сартса, "в следующем году Россия пожнет то, что посеяла в этом году", однако в то же время указал, что нужно быть осторожным со сроками и придется следить за развитием ситуации внутри России.

"Одним из вопросов, в котором я ошибался, является то, как российское общество отреагирует на войну. Жители России идут на мобилизацию, зная, что это может привести к смерти, а это существенно в контексте окончания и продолжительности войны — сколько так выдержит российское общество, столько Путин сможет тянуть войну, а когда общественное терпении лопнет, тогда и война закончится", — заявил директор Центра передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций.

В то же время Сартс отметил, что с окончанием войны в Украине беспокойство о безопасности в нашем регионе не прекратится.