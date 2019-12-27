Сбор подписей против избрания Рижской думы на срок более пяти лет начнется 16 января

Сбор подписей за проведение референдума о приостановленных президентом Эгилом Левитсом поправках, позволяющих в случае роспуска Рижской думы избрать новую думу на срок более пяти лет, будет проходить с 16 января по 14 февраля, сообщает LETA со ссылкой на ЦИК.

ЦИК путем проведения сбора подписей должна выяснить, хотят ли жители Латвии провести референдум по вопросу вышеупомянутых поправок к законопроектам. Закон передается на референдум, если этого требует не менее одной десятой избирателей. Свою подпись можно будет оставить лично в специальных пунктах сбора подписей как в самоуправлениях Латвии, так и за рубежом. Результаты сбора подписей будут обобщены 21 февраля.

Как сообщалось, президент Эгил Левитс решил приостановить вступление в силу поправок, которые предусматривают избрание Рижской думы на срок более пяти лет в случае роспуска нынешней думы и досрочных выборов, сообщили в канцелярии президента.

Решение принято на основе поданной президенту просьбы не менее трети депутатов Сейма. Согласно Конституции, президент может приостановить публикацию закона на два месяца.

Поправки предусматривают новый порядок на случай, если дума распускается в момент, когда до окончания срока ее полномочий остается от 9 до 24 месяцев. Предусмотрено, что после роспуска в срок полномочий новой думы войдет и оставшийся срок прежней думы, и полный четырехлетний срок полномочий новой думы. Авторы законопроекта мотивируют свои предложения более эффективным использованием финансовых средств, которые необходимы для проведения выборов.

Кроме того, изменения предусматривают, что в случае роспуска думы временная администрация назначается сроком на девять месяцев. В настоящее время этот срок составляет 15 месяцев, и, как отмечают авторы поправок, такой порядок недопустим, так как в течение достаточно длительного времени самоуправлением руководят люди, которые в думу не избраны, у которых нет мандата доверия местных жителей.

В случае досрочных выборов Рижской думы эти поправки позволят избрать думу на срок более пяти лет.

Несмотря на возражения оппозиции и негативное мнение ответственной комиссии по делам госуправления и самоуправлений, парламент принял вышеупомянутые поправки 19 декабря.

Несколько десятков оппозиционных депутатов обратились к президенту с просьбой приостановить провозглашение законопроекта и начать сбор подписей за референдум по отмене поправок.

На основе 72-й статьи Конституции и поданной депутатами просьбы Левитс решил приостановить провозглашение поправок к закону о самоуправлениях и закону о выборах в городские и краевые думы на два месяца.

В соответствии с 72-й статьей Конституции приостановленный таким способом закон передается на референдум, если этого требует не менее одной десятой избирателей. Если в течение двух месяцев такой запрос не будет подан, закон будет провозглашен.

Параллельно в парламенте рассматривается законопроект о роспуске Рижской думы. По неофициальной информации агентства LETA, этот законопроект не будет принят до тех пор, пока в силу не вступят поправки к законам о самоуправлениях и о выборах в городские и краевые думы.

Первоначально было предусмотрено, что досрочные выборы Рижской думы могут состояться 29 февраля или в начале марта 2020 года, но позже Латвийское телевидение сообщило, что политики обсуждают возможность провести выборы позже — в начале мая.