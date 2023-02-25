Сборы благотворительного концерта "Посвящение Украине" составили 385 000 евро

В пятницу, 24 февраля, на благотворительном концерте "Посвящение Украине" было собрано 385 тысяч евро пожертвований, сообщила организатор концерта Сигне Нигале.

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На концерте выступило 170 музыкантов, а его основной целью был сбор пожертвований для помощи Украине в войне против России. И музыканты, и творческая группа организаторов приняли участие в проведении концерта безвозмездно, а все пожертвования будут переданы украинской армии, подчеркивают организаторы.

На концерте выступили украинские артисты Иван Дорн и Constantine, "Shipsea", Интар Бусулис и "Abonementa orķestris", "GG Choir", Раймонд Тигулс, "Cantus Fortis", Вестард Шимкус, Каспар Земитис, Даумант Калниньш, "Latvian Voices", "Dagamba" "The Sound Poets", Станислав Юдин и Аснате Ранцане, "Tautumeitas", "Carnival Youth", "Goran Gora", "Iļģi", "Pērkons" и другие.

"У нас не будет второго шанса остановить войну в Украине, у нас не будет второй жизни, у нас не будет второго шанса написать эту страницу истории. Спасибо всем, кто оказывал поддержку до сих пор и продолжает оказывать. Продолжим собирать средства!", — сказал один из основателей фонда "Предприниматели за мир" Кристоф Блаус.