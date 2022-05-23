Счет за отопление в однокомнатной квартире в Риге может достичь 150 евро

В будущем отопительном сезоне счета за теплоэнергию существенно вырастут. В Rīgas siltums прогнозируют, что цена за мегаватт-час теплоэнергии может достигать 210 евро. В Rīgas namu pārvaldnieks поясняют: счет за отопление за среднестатистическую "однушку" в Риге может достигать 150 евро. И это без учета подорожания других коммунальных услуг, прозвучало в эфире программы "ТЧК" на Rus.LSM.lv.

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Коммерческий директор Rīgas siltums Татьяна Кулешова рассказала, что в настоящий момент примерно 10% столичных жилых домов имеют задолженности за отопление. И хотя общая сумма долга выросла, самих должников больше не стало. При этом, признала она, предприятие уже сейчас вынуждено брать кредиты, чтобы расплачиваться с поставщиками энергоресурсов. И с учетом прогнозов на следующий год сумма обязательств Rīgas siltums может увеличиться.

По словам Татьяны Кулешовой, Rīgas siltums закупает 70% теплоэнергии у Latvenergo. "В этом году Latvenergo уже подал в регулятор проект тарифов, где максимальная стоимость мегаватт-часа газов предусмотрена на уровне 160 евро. Это означает, что нам они будут продавать примерно за 200 евро. И наша цена одного мегаватт-часа составит 210 евро. Так что все будет зависеть от цен на газ", — сказала она.

Представитель столичного домоуправления Rīgas namu pārvaldnieks Кришс Лейшкалнс перевел расценки в примерные счета:

"Мы говорим о суммах, где счета за отопление однокомнатной квартиры в Риге могут достигать 150 евро.

И это только отопление. Общий счет, с учетом подорожания электроэнергии, будет еще выше. Вывоз мусора становится дороже. Подогрев воды подорожает. Если просуммировать все эти цифры, они создают достаточно большой счет".

По его словам, если сложить все коммунальные, счет набежит не на 300 евро, "но близко к тому".