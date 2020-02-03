Сделки на сумму свыше 50 000 самоуправления должны будут согласовывать с VARAM

Все сделки с имуществом дороже 50 000 евро самоуправления теперь будут согласовывать с Министерством охраны среды и регионального развития (VARAM), сообщает LETA.

Законопроект о бюджете 2020 года содержит особое регулирование, предусматривающее, что все сделки на сумму более 50 000 евро, связанные с движимым и недвижимым имуществом, а также с другими сделками, самоуправления должны согласовывать с (VARAM). Этот пункт вступит в силу вместе с законом об Административных территориях и обжитых местах, пояснили в министерстве.

Новое регулирование должно предотвратить ситуации, когда самоуправление берет на себя необоснованно большие финансовые обязательства во время территориальной реформы, когда еще не принят закон о новом административно-территориальном делении.

Пункт 56 закона "О государственном бюджете на 2020 год" гласит, что если министерство одобрило сделку самоуправления и считает его соответствующим административной реформе и долговременному развитию региона, то самоуправление имеет право проводить займы и выдавать поручительства.