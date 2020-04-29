Сегодня будут выполнены два паромных рейса между Латвией и Швецией

Эстонский паромный оператор Tallink в среду выполнит рейс Рига-Стокгольм, а немецкий оператор StenaLine выполнит рейс Нюнесхамн-Вентспилс, свидетельствует информация на сайте Министерства сообщения.

Паром Tallink выйдет из Риги сегодня в 16 часов и прибудет в Стокгольм 30 апреля в 11 часов.

Рейс предназначен для включенных в список Латвийского агентства инвестиций и развития (ЛАИР) коммерсантов и указанных ими пассажиров, а также моряков, которые должны попасть на место работы на своих судах.

В свою очередь рейс StenaLine выйдет из Нюнесхамна в 10 часов, а в Вентспилс прибудет в 20 часов. Этот рейс предназначен только для включенных в список ЛАИР коммерсантов и указанных ими пассажиров.