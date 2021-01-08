Сегодня начнется очередной комендантский час: покидать дома после 22:00 запрещено

Вечером в пятницу, 8 января, в Латвии начнется очередной период комендантского часа, который будет действовать на протяжении выходных. Это означает, что латвийцам запрещено покидать место жительства с 22:00 пятницы до 5:00 субботы, а затем с 22:00 субботы до 5:00 воскресенья.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Что нужно знать о комендантском часе

Во время комендантского часа покидать место жительства можно только в неотложных случаях. При себе нужно иметь паспорт или ID-карту, подтверждение причин передвижения с указанием адреса места жительства и пункта назначения.

Ограничения на передвижение в установленные часы не распространяются на людей, которые направляются на работу, место службы и обратно домой, выполняют работу и служебные обязанности. Это требование также не действует в случае необходимости получения медицинской помощи, ветеринарной помощи или посещения круглосуточной аптеки. С пониманием полиция относится и к выгуливающим по необходимости собак владельцам, однако отмечает, что в таком случае выгуливать питомца следует рядом с домом.

В дни действия комендантского часа магазины, предприятия общепита и обслуживающей сферы должны заканчивать работу не позднее 21:00, чтобы работники могли вовремя добраться домой.

Время работы автозаправочных станций и аварийных коммунальных служб не ограничено. Работу могут продолжать и те предприятия, которым необходимо обеспечивать непрерывность деятельности, в том числе в ночные смены.

В ближайшие недели — комендатский час каждые выходные

Также напоминаем, что в связи с решением правительства комендантский час, то есть запрет на передвижение без крайней необходимости в период с 22:00 до 5:00, латвийцам придется соблюдать и в ближайшие две недели — с 15 по 17 января и с 22 января по 24 января.