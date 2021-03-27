Сегодня ночью состоится переход на летнее время
Foto: Shutterstock

Сегодня ночью состоится переход на летнее время, когда стрелки часов нужно перевести на час вперед, сообщает Министерство экономики.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Переход на летнее время произойдет в ночь на воскресенье, 28 марта, в 3.00.

В свою очередь обратный переход с летнего времени на зимнее состоится 31 октября в 4.00.

Летнее время в Латвии было введено в 1981 году. С 1997 года летнее время длится с последнего воскресенья марта до последнего воскресенья октября.

В 2018 году в Европе был поднят вопрос о необходимости пересмотра действующего режима перевода часов. Европейская комиссия провела опрос граждан государств Европейского союза (ЕС), в ходе которого большинство выразило мнение, что существующий порядок следует отменить. 12 сентября 2018 года Еврокомиссия представила государствам ЕС проект директивы, предусматривающий прекращение сезонного перевода часов во всем ЕС. Дискуссии по этому предложению еще продолжаются, окончательное решение пока не принято.

Правительство Латвии ранее заявило, что государство в целом поддерживает отказ от сезонного перевода часов, Латвия после принятия новой директивы готова перейти на летнее время (GMT+3) и сделать его основным.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

11

Source

LETA

Tags

Министерство экономики Латвия
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Выбери лучшую коллекционную монету 2020 года и выигрывай
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Wolt расширяет ассортимент: электротовары, косметика, товары для детей и хобби
Международный женский день с Wolt: Анна Розите
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Внедрение цифровой автоматизированной системы позволяет почти втрое сократить время обработки грузов в Рижском порту