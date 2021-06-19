Сегодня ночью в центре Риги будут поливать улицы
Foto: DELFI

Учитывая сохраняющуюся высокую температуру воздуха, этой ночью в центре Риги будут поливать улицы. Работы будут проводиться ночью, в целом будет обработана территория площадью 470 000 кв. м. Как сообщили порталу DELFI в Рижской думе, будут задействованы три единицы техники.

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Если жаркая погода сохранится, то улицы будут поливать также в ночь на понедельник. Позже будет уточнена информация об ожидающихся работах.

Чтобы оперативно обеспечить работы, связанные с содержанием улиц, а также предотвратить формирование потенциально опасной ситуации на улицах Риги, Дума призывает информировать Центр управления дорожным движением, позвонив по бесплатному круглосуточному телефону 80003600.

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Source

www.DELFI.lv

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Source

www.DELFI.lv

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