Сегодня правительство решит, посылать ли латвийских солдат в Косово
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Правительство сегодня рассмотрит вопрос об участии латвийских военнослужащих в международной миссии в Косово. Окончательное решение по этому вопросу примет Сейм. Планируется, что Латвия будет участвовать в операции до 31 декабря 2023 года.

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На основании решения Совета безопасности ООН операция НАТО в Косово (KFOR) была начата в июне 1999 года после длительного военного конфликта в Балканском регионе.

Латвия уже участвовала в этой миссии с февраля 2002 года по август 2009-го. Сейчас планируется участие в возглавляемом НАТО многофункциональном батальоне в составе одной роты — не более 160 военнослужащих.

Латвия участвует в настоящее время в пяти международных операциях и миссиях.

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LETA

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LETA

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