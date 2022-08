Сегодня Рижский порт встретит 10-миллионного пассажира

Сегодня в 19 часов в Рижском пассажирском порту при участии руководства Рижского свободного порта и Рижской думы будет торжественно встречен 10-миллионный пассажир, прибывший в Рижский свободный порт с момента его учреждения в 2000 году, сообщили агентству ЛЕТА в управлении Рижского свободного порта.

Планируется, что этот пассажир вместе с 1500 другими прибудет из Киля на корабле "Costa Fascinosa" итальянской круизной компании "Costa Cruises".

С 2000 года в Рижском порту было зарегистрировано около 8 200 заходов пассажирских судов, большинство из них - около 6 600 - в рамках регулярных пассажирских линий, а 1600 раз в порт заходили круизные суда. 88%, или примерно 8,8 миллиона всех прибывших были пассажирами паромов, а 12% или 1,2 миллиона - круизными пассажирами из более чем 124 стран.

За эти годы Ригу посетило более 200 различных круизных лайнеров, а чаще всего - круизное судно "Viking Cinderella", которое в период с 2004 по 2013 год заходило в порт 73 раза, доставив в Ригу в общей сложности 120 000 пассажиров.

Самым большим круизным лайнером по полной массе или общей грузоподъемности корабля (138 194 тонны, 311 метров) был "Voyager of the Seas", впервые посетивший Ригу в этом году, а самым большим кораблем по длине был "Celebrity Silhouette" (319 метров), который Ригу посетил в 2017 году. По количеству доставленных за один раз пассажиров лидирует "Costa Pacifica" с 3 523 пассажирами. C 2011 года судно заходило в Рижский порт 37 раз, доставив 115 700 пассажиров.

Круизный сезон 2022 года в Рижском порту обещает рекордное количество заходов круизных судов - более 100, что на четверть больше, чем в последний полный круизный сезон 2019 года. Из них 13 кораблей в этом сезоне заходят в Ригу впервые, а около 20 круизных лайнеров находились или будут находиться в Риге более одного дня.

В июле этого года также был зарегистрирован месячный рекорд по количеству принятых судов в истории Рижского порта - за один месяц в порту было принято и обслужено 30 круизных судов. Всего за семь месяцев было зарегистрировано 63 визита круизных лайнеров, доставивших в Ригу 42 880 пассажиров, в основном из Германии (18 400), США (9 700), Великобритании (2 700), Швеции (1 500) и Канады (1 000)..

В первом полугодии в Рижском порту побывало 33 круизных судна, из них 22 в июне. Семь круизных лайнеров впервые вошли в порт. В первые месяцы круизного сезона Ригу посетило 19 700 туристов из 91 страны. Традиционно наибольшее количество туристов приехало из Германии - 10 100 человек, США - 4 200 человек и Великобритании - 1 100 человек.