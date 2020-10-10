Сегодня состоится собрание для выражения недовольства отношением властей к обществу

Сегодня в 18:00 на Эспланаде, у памятника Райнису в Риге, состоится организованный депутатом Сейма Алдисом Гобземсом митинг, на который политик приглашает "людей, которых не устраивает отношение нынешней власти к обществу".

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Ранее Гобземс сообщил агентству LЕТА, что приглашает принять участие в мероприятии людей всех партий и профессий, которые недовольны отношением нынешней власти к обществу. Политик заявил, что на мероприятии у этих людей будет возможность публично высказаться.

Он подчеркнул, что видит три возможных сценария запланированного мероприятия. Если на мероприятие придут 100 человек, Гобземс обещает в тот же день уйти из политики. Если придет 1000 человек, политик будет полностью убежден в том, что общество нужно продолжать "будить". Если же придет 10 000 человек, политик будет убежден, что перемены не за горами.

Гобземс подчеркнул, что если жители хотят изменить страну, они должны перестать ждать перемен, потому что "изменение — это вы сами", и призвал людей 10 октября "выйти на улицы".

Как сообщалось, Гобземс 22 ноября пообещал создать новую политическую партию. В прошлом году его исключили из партии KPV LV.