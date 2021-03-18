Сегодня в Латвии день станет длиннее ночи

В четверг, 18 марта, день в Латвии будет уже длиннее ночи, свидетельствуют данные портала timeanddate.com.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Весенее равноденствие, или начало астрономической весны наступит в субботу в 11:37, но уже за два дня до этого длительность светового дня превысит длительность ночи.

В день весеннего равноденствия солнце, двигаясь по эклиптике (траектории его видимого годичного движения по небесной сфере), перейдет из южного полушария небесной сферы в северное. В результате в Северном полушарии Земли наступит астрономическая весна, в Южном полушарии - астрономическая осень.

Метеорологическая весна в этом году в Латвии наступила 21 февраля, когда среднесуточная температура воздуха поднялась выше нуля.