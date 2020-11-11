Сегодня в Латвии отмечается День Лачплесиса
Foto: DELFI

Сегодня в Риге и по всей Латвии богослужением, перезвоном церковных колоколов и другими мероприятиями отмечается День Лачплесиса — день памяти воинов, павших в боях за свободу и других военных конфликтах.

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В 9 часов руководство оборонного ведомства примет участие в экуменическом богослужении, трансляция которого пройдет по Латвийскому телевидению.

В 18.55 на ЛТВ состоится премьера документального фильма режиссера Аскольда Саулитиса "Мое золото", посвященного столетию латвийской армии.

В 19 часов по всей Латвии зазвонят колокола церквей, а на телеканале "RigaTV 24" начнется трансляция памятного мероприятия на Братском кладбище.

Как ранее сообщили агентству LЕТА в Министерстве обороны, в условиях пандемии Covid-19 отменен предусмотренный 11 ноября парад Национальных вооруженных сил (НВС) и подразделений МВД, а также народное шествие и целый ряд мероприятий Минобороны, НВС и Земессардзе по всей Латвии.

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LETA

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