Сегодня в Латвии продолжатся осадки, к концу недели вернется мороз

С среду в Латвии продолжат идти небольние или умеренные осадки — в Видземе и Латгале в основном будет идти снег, а в Курземе и Земгале ожидается также дождь. Будет пасмурно и местами образуется туман, температура воздуха будет держаться около -1..+3 градусов. Ближе к конце недели температура воздуха начнет падать и достигнет -10 градусов в некоторых регионах страны.

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Сегодня будет дуть слабый и умеренный южный, юго-восточный ветер, в западную часть страны вернется северный ветер.

В Риге будет идти мокрый снег и небольшой дождь, также возможен туман. Температура воздуха поднимется до +2 градусов. Будет дуть слабый переменный ветер.

С пятницы температура воздуха в Латвии в основном будет ниже нуля, погода станет более сухой, а местами и солнечной.

В четверг, 2 февраля, температура воздуха составит +2..-3 градуса, местами пойдет снег, на побережье ожидаются порывы северного ветра до 15 метров в секунду.

В выходные небо местами прояснится, ожидается снег. Температура воздуха понизится, на востоке Латвии упадет примерно до -10 градусов; максимальная температура днем ожидается от +1 градуса на побережье Курземе до -6 градусов на востоке страны.

Согласно текущему прогнозу Global Forecast System, температура воздуха в Латгале и Видземе на следующей неделе понизится до -15 градусов, небольшой мороз ожидается по всей стране, а вероятность осадков будет низкой.