Сегодня в Латвии пройдет флешмоб: жители поблагодарят медиков и всех, кто работает в условиях чрезвычайной ситуации

В Латвии в четверг вечером, 19 марта, проводится флешмоб, в рамках которого людей призывают открыть окно, громко крикнуть "Спасибо!" и аплодировать. Таким способом жителей призывают выразить благодарность людям, которые продолжают работать в условиях чрезвычайной ситуации из-за коронавируса.

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Призыв к участию во флешмобе размещен в Facebook. В описании флешмоба сообщается, что в четверг в 21:00 участники флешмоба должны открыть окно, крикнуть "Спасибо!" и аплодировать, чтобы поблагодарить "медиков, полицейских, учителей, фармацевтов, продавцов и всех, кто продолжает работать вопреки обстоятельствам".

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Как уже сообщалось, в Латвии в связи с распространением коронавируса Covid-19 с 13 марта до 14 апреля объявлена чрезвычайная ситуация, введено множество ограничений, чтобы помешать распространению вируса.