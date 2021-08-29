Сегодня в Риге — марафон Rimi. Как курсирует общественный транспорт?

29 августа примерно с 6.45 до момента закрытия трассы пробега, изменены графики движения на многих маршрутах общественного транспорта. Некоторые маршруты общественного транспорта закрыты.Пассажиры, которые пользуются месячными билетами, приобретенными для проезда маршрутах, закрытых во время Рижского марафона Rimi 29 августа, могут использовать их на других маршрутах автобусов, троллейбусов и трамваев, не регистрируя поездку.

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ТРАМВАИ

Трамваи 5-го маршрута приблизительно с 8.00 и приблизительно до 15.30 будут курсировать из Ильгюциемса по маршруту до улицы 13 Января, далее по улице Прагас, улице Централтиргус, улице Маскавас, набережной 11 Ноября и обратно по маршруту в Ильгюциемс. От конечной остановки Милгравис маршрут будет закрыт.

Трамваи 7-го маршрута приблизительно с 8.00 и приблизительно до 15.30 будут курсировать из Кенгарагса по маршруту до бульвара Аспазияс, далее по бульвару Аспазияс, улице Кришьяна Барона, улице Радио, улице 13 Января и обратно по маршруту в Кенгарагс. От улицы Аусекля маршрут будет закрыт.

Трамваи 11-го маршрута приблизительно с 8.00 и приблизительно до 15.30 будут курсировать от Межапарка по маршруту до улицы Кришьяна Барона, далее по улице Кришьяна Барона, бульвару Аспазияс, улице 13 Января, улице Радио, улице Кришьяна Барона и обратно в Межапарк. От улицы Аусекля маршрут будет закрытю

ТРОЛЛЕЙБУСЫ

Троллейбусы 3-го маршрута приблизительно с 6.45 и приблизительно до 15.15 будут курсировать от Центрального рынка по маршруту до улицы Марияс, далее по улице Марияс, улице Александра Чака, улице Бруниниеку, улице Кришьяна Валдемара и далее по маршруту. Из Саркандаугавы и с Кундзиньсалы троллейбусы будут курсировать по маршруту до улицы Кришьяна Валдемара, далее по улице Кришьяна Валдемара, улице Стабу, улице Александра Чака, улице Марияс, улице Гоголя и далее по маршруту.

По маршруту 4-го троллейбуса от конечной остановки "Югла" запланированы следующие изменения маршрута:

Приблизительно с 6.45 и приблизительно до 10.30 троллейбусы будут курсировать по маршруту до улицы Бривибас, далее по улице Бривибас, улице Пернавас, улице Александра Чака, улице Марияс, улице Гоголя и далее по маршруту.

Приблизительно с 10.30 и приблизительно до 15.30 троллейбусы будут курсировать по маршруту до улицы Бривибас, далее по улице Бривибас, улице Стабу, улице Александра Чака, улице Марияс, улице Гоголя и далее по маршруту.

По маршруту троллейбуса от конечной остановки "Зиепниеккалнс" запланированы следующие изменения маршрута:

Приблизительно с 6.45 и приблизительно до 10.30 троллейбусы будут курсировать по маршруту доулицы Марияс, далее по улице Марияс, улице Александра Чака, улице Пернавас, улице Бривибас и далее по маршруту.

Приблизительно с 10.30 и приблизительно до 15.30 троллейбусы будут курсировать по маршруту до улицы Марияс, далее по улице Марияс, улице Александра Чака, улице Бруниниеку, улице Бривибас и далее по маршруту.

Троллейбусный маршрут № 5 будет закрыт приблизительно до 15.30.

Троллейбусы 9-го маршрута с начала движения и приблизительно до 16.00 будут курсировать от Привокзальной площади до бульвара Узварас, далее по бульвару Узварас, улице Слокас, улице Калнциема, улице Баложу и далее по маршруту. Из Ильгюциемса троллейбусы будут курсировать по маршруту до улицы Калнциема, далее по улице Калнциема, улице Слокас, бульвару Узварас и далее по маршруту. Остановка "улица Калнциема" на улице Слокас (в загородном направлении) будет закрыта приблизительно с 8.30 и приблизительно до 13.10. Интенсивность движения на 9-ом троллейбусном маршруте на время мероприятия будет увеличена.

Троллейбусы 14-го и 17-го маршрута приблизительно с 6.45 и приблизительно до 10.30 будут курсировать из Межциемса и Пурвциемса по маршруту до улицы Бривибас, далее по улице Бривибас, улице Пернавас, улице Александра Чака, улице Марияс, улице Элизабетес до временной остановки (на улице Элизабетес), а обратно будут курсировать по улице Сатеклес, улице Марияс, улице Александра Чака, улице Пернавас, улице Бривибас и далее по маршруту, соответственно, в Межциемс и Пурвциемс.

Приблизительно с 10.30 и приблизительно до 15.30 они будут курсировать из Межциемса и Пурвциемса по маршруту до улицы Бривибас, далее по улице Бривибас, улице Стабу, улице Александра Чака, улице Марияс, улице Элизабетес до временной остановки (на улице Элизабетес), а обратно будут курсировать по улице Сатеклес, улице Марияс, улице Александра Чака, улице Бруниниеку, улице Бривибас и далее по маршруту, соответственно, в Межциемс и Пурвциемс.

Остановка "Центральный вокзал" на бульваре Райня (около тоннеля) на время мероприятия будет закрыта.

Троллейбусы 19-го маршрута приблизительно с 6.45 и приблизительно до 15.30 будут курсировать от улицы Инжениеру по маршруту до улицы Валдекю, далее по улице Валдекю, улице Озолциема до диспетчерского пункта "Зиепниеккалнс" (кольцо 4-го троллейбуса). От улицы Петерсалас маршрут будет закрыт. Остановка "Зиепниеккалнс" (конечная остановка 19-го троллейбуса) на время марафона будет закрыта. Двигаясь от Латвийского университета, троллейбусы будут останавливаться на остановке 15-го троллейбуса "Центральный вокзал" на бульваре Райня. В свою очередь, на троллейбусной остановке 3-го и 19-го маршрутов "Центральный вокзал" (около тоннеля) троллейбусы останавливаться не будут.

Троллейбусный маршрут № 25 будет закрыт приблизительно до 15.30.

Троллейбусы 27-го маршрута приблизительно с 8.30 и приблизительно до 16.10 будут курсировать от Привокзальной площади в Зиепниеккалнс по Каменному мосту, бульвару Узварас, улице Валгума, улице Акменю, улице Мукусалас и далее по маршруту. На бульваре Узварас троллейбусы будут курсировать по трамвайным путям и останавливаться на трамвайной остановке "Национальная библиотека". Остановка "Национальная библиотека" на улице Мукусалас (в направлении из города) будет закрыта.

В связи с вышеуказанным, 29-го августа будут изменены направления нескольких троллейбусов, следующих из/в троллейбусный парк. В период с 6.45 до 10.30, когда будет затруднено движение по Воздушному мосту, троллейбусы 4-го, 14-го и 17-го маршрутов будут курсировать от остановки "Густава Земгала гатве" по трамвайному полотну и принимать пассажиров на трамвайной остановке "ВЭФ". Остановка "улица К. Барона" на улице Бривибас (Зиепниеккалнс — Центральный вокзал, в направлении центра города) в указанное время будет закрыта.

АВТОБУСЫ

По маршруту 1-го автобуса от конечной остановки "Улица Упесциема" запланированы следующие изменения маршрута:

Приблизительно с 6:45 и приблизительно до 10:30 автобусы будут курсировать по маршруту до улицы Бривибас, далее по улице Бривибас, улице Пернавас, улице Александра Чака, улице Марияс, улице Элизабетес и далее по маршруту.

Приблизительно с 10.30 и приблизительно до 15.15 автобусы будут курсировать по маршруту до улицы Бривибас, далее по улице Бривибас, улице Стабу, улице Александра Чака, улице Марияс, улице Элизабетес, улице Сатеклес, Дзирнаву и далее по маршруту.

На маршруте автобуса от конечной остановки "Улица Абренес" запланированы следующие изменения маршрута:

Приблизительно с 6.45 и приблизительно до 10:30 автобусы будут курсировать по маршруту до улицы Сатеклес, далее по улице Сатеклес, улице Марияс, улице Александра Чака, улице Пернавас, улице Бривибас и далее по маршруту.

Приблизительно с 10.30 и приблизительно до 15.15 автобусы будут курсировать по маршруту до улицы Сатеклес, далее по улице Сатеклес, улице Марияс, улице Александра Чака, улице Бруниниеку, улице Бривибас и далее по маршруту.

Автобусы 2-го, 11-го и 24-го маршрута будут курсировать в центр Риги по маршруту до улицы Тилта, далее по улице Тилта, улице Дунтес, улице Кришьяня Валдемара, улице Стабу, улице Александра Чака, улице Марияс, улице Гоголя и далее по маршруту. Из центра Риги автобусы будут курсировать по маршруту до улицы Марияс, далее по улице Марияс, улице Александра Чака, улице Бруниниеку, улице Кришьяня Валдемара, улице Дунтес, улице Тилта и далее по маршруту.

По маршруту 3-го автобуса от конечной остановки "Плявниеки" запланированы следующие изменения маршрута:

Приблизительно с 6.45 и приблизительно до 10.30 автобусы будут курсировать по маршруту до улицы Пернавас, далее по улице Пернавас, улице Александра Чака, улице Марияс, улице 13 января и далее по маршруту.

Приблизительно с 10.30 и приблизительно до 15.15 автобусы будут курсировать по маршруту до улицы Бривибас, далее по улице Бривибас, улице Стабу, улице Александра Чака, улице Марияс, улице 13 января и далее по маршруту.

На маршруте автобуса от конечной остановки "Даугавгрива" запланированы следующие изменения маршрута:

Приблизительно с 6.45 и приблизительно до 8.15 автобусы будут курсировать по маршруту до улицы Марияс, далее по улице Марияс, улице Александра Чака, улице Пернавас и далее по маршруту.

Приблизительно с 8.15 и приблизительно до 10:30 автобусы будут курсировать по маршруту до улицы Даугавгривас, далее по улице Даугавгривас, улице Лидоню, улице Дзирциема, Юрмалас гатве, улице Слокас, бульвару Узварас, далее по маршруту до улицы Марияс, по улице Марияс, улице Александра Чака, улице Пернавас и далее по маршруту.

Приблизительно с 10.30 и приблизительно до 16.00 автобусы будут курсировать по маршруту до улицы Даугавгривас, далее по улице Даугавгривас, улице Лидоню, улице Дзирциема, Юрмалас гатве, улице Слокас, бульвару Узварас, далее по маршруту до улицы Марияс, по улице Марияс, улице Александра Чака, улице Бруниниеку, улице Бривибас и далее по маршруту.

По маршруту 6-го автобуса от конечной остановки "Дрейлини" запланированы следующие изменения маршрута:

Приблизительно с 6.45 и приблизительно до 10.30 автобусы будут курсировать по маршруту до улицы Пернавас, далее по улице Пернавас, улице Александра Чака, улице Марияс, улице Элизабетес и далее по маршруту.

Приблизительно с 10.30 и приблизительно до 15.15 автобусы будут курсировать по маршруту до улицы Бривибас, далее по улице Бривибас, улице Стабу, улице Александра Чака, улице Марияс, улице Элизабетес, улице Сатеклес, Дзирнаву и далее по маршруту.

На маршруте автобуса от конечной остановки "Улица Абренес" запланированы следующие изменения маршрута:

Приблизительно с 6.45 и приблизительно до 10.30 автобусы будут курсировать по маршруту до улицы Сатеклес, далее по улице Сатеклес, улице Марияс, улице Александра Чака, улице Пернавас и далее по маршруту.

Приблизительно с 10.30 и приблизительно до 15.15 автобусы будут курсировать по маршруту до улицы Сатеклес, далее по улице Сатеклес, улице Марияс, улице Александра Чака, улице Бруниниеку, улице Бривибас и далее по маршруту.

По маршруту 9-го автобуса от конечной остановки "Межапаркс" запланированы следующие изменения маршрута:

Приблизительно с 6.45 и приблизительно до 10.30 автобусы будут курсировать по маршруту до улицы Миера, далее по улице Миера, улице Матиса, улице Александра Чака, улице Марияс, улице Элизабетес и далее по маршруту.

Приблизительно с 10.30 и приблизительно до 15.15 автобусы будут курсировать по маршруту до улицы Бривибас, далее по улице Бривибас, улице Стабу, улице Александра Чака, улице Марияс, улице Элизабетес, улице Сатеклес, Дзирнаву и далее по маршруту.

На маршруте автобуса от конечной остановки "Улица Абренес" запланированы следующие изменения маршрута:

Приблизительно с 6.45 и приблизительно до 10.30 автобусы будут курсировать по маршруту до улицы Сатеклес, далее по улице Сатеклес, улице Марияс, улице Александра Чака, улице Бруниниеку, улице Кришьяня Барона, улице Матиса, улице Миера и далее по маршруту.

Приблизительно с 10.30 и приблизительно до 15.15 автобусы будут курсировать по маршруту до улицы Сатеклес, далее по улице Сатеклес, улице Марияс, улице Александра Чака, улице Бруниниеку, улице Бривибас и далее по маршруту.

Автобусы 10-го, 26-го маршрута приблизительно с 8.30 и приблизительно до 16.10 в направлении Яунмарупе и Катлакалнс будут курсировать по маршруту до Каменного моста, далее по Каменному мосту, бульвару Узварас, улице Валгума, улице Акменю, улице Мукусалас и далее по маршруту. На бульваре Узварас автобусы будут курсировать по трамвайным путям, а пассажиров будут принимать на трамвайной остановке "Национальная библиотека".

По маршруту 13-го автобуса от конечной остановки "Пречу-2" запланированы следующие изменения маршрута:

Приблизительно с 6.45 и приблизительно до 8.15, приблизительно с 13.00 и приблизительно до 16.00 автобусы будут курсировать по маршруту до улицы Марияс, далее по улице Марияс, улице 13 января, набережной 11 ноября, Каменному мосту, Ранькя дамбис, улице Даугавгривас и далее по маршруту.

Приблизительно с 8.15 и приблизительно до 13.00 автобусы будут курсировать по маршруту до улицы Марияс, далее по улице Марияс, улице 13 января, набережной 11 ноября, Каменному мосту, бульвару Узварас, улице Слокас, Юрмалас гатве, улице Дзирциема, улице Слокас и далее по маршруту.

На маршруте автобуса от конечной остановки "Станция Бабите" запланированы следующие изменения маршрута:

Приблизительно с 6.45 и приблизительно до 8.15 автобусы будут курсировать по маршруту до улицы Даугавгривас, далее по улице Даугавгривас, Ранькя дамбис, бульвару Узварас, Каменному мосту, набережной 11 ноября, улице 13 января, улице Марияс и далее по маршруту.

Приблизительно с 8.15 и приблизительно до 16.00 автобусы будут курсировать по маршруту до улицы Слокас, далее по улице Слокас, улице Дзирциема, Юрмалас гатве, улице Слокас, бульвару Узварас, Каменному мосту, набережной 11 ноября, улице 13 января, улице Марияс и далее по маршруту.

В маршрутах автобусов № 14, 16, следующих с конечных остановок "Звераудзетава" (питомник), "Муцениеки", "Суниши" и "Бумажная фабрика "Югла"", планируются следующие изменения маршрута:

Приблизительно с 6.45 и приблизительно до 10.30 автобусы будут курсировать по маршруту до улицы Бривибас, далее по улице Бривибас, улице Пернавас, улице Александра Чака, улице Марияс, улице Гоголя и далее по маршруту.

Приблизительно с 10.30 и приблизительно до 15.15 автобусы будут курсировать по маршруту до улицы Бривибас, далее по улице Бривибас, улице Стабу, улице Александра Чака, улице Марияс, улице Гоголя и далее по маршруту.

По маршруту автобуса от конечной остановки "улица Абренес" запланированы следующие изменения маршрута:

Приблизительно с 6.45 и приблизительно до 10.30 автобусы будут курсировать по маршруту до улицы Марияс, далее по улице Марияс, улице Александра Чака, улице Пернавас, улице Бривибас и далее по маршруту.

Приблизительно с 10.30 и приблизительно до 15.15 автобусы будут курсировать по маршруту до улицы Марияс, далее по улице Марияс, улице Александра Чака, улице Бруниниеку, улице Бривибас и далее по маршруту.

Автобусы 20-го маршрута будут курсировать от Плявниекского кладбища до улицы Бривибас, далее по улице Бривибас, улице Стабу и обратно по маршруту до Плявниекского кладбища. От улицы Петерсалас маршрут будет закрыт.

По маршруту 21-го автобуса от конечной остановки "Югла" запланированы следующие изменения маршрута:

Приблизительно с 6.45 и приблизительно до 10.30 автобусы будут курсировать по маршруту до улицы Бривибас, далее по улице Бривибас, улице Пернавас, улице Александра Чака, улице Марияс, улице 13 Января и далее по маршруту.

Приблизительно с 10.30 и приблизительно до 15.15 автобусы будут курсировать по маршруту до улицы Бривибас, далее по улице Бривибас, улице Стабу, улице Александра Чака, улице Марияс, улице 13 Января и далее по маршруту.

По маршруту автобуса от конечной остановки "Иманта" запланированы следующие изменения маршрута:

Приблизительно с 6.45 и приблизительно до 10.30 автобусы будут курсировать по маршруту до улицы Марияс, далее по улице Марияс, улице Александра Чака, улице Пернавас, улице Бривибас и далее по маршруту.

Приблизительно с 10.30 и приблизительно до 15.15 автобусы будут курсировать по маршруту до улицы Марияс, далее по улице Марияс, улице Александра Чака, улице Бруниниеку, улице Бривибас и далее по маршруту.

Автобусы 22-го, 32-го и 43-го маршрутов приблизительно с 8.30 и приблизительно до 16.00 будут курсировать в направлении улицы Абренес по маршруту до улицы Калнциема, далее по улице Калнциема, улице Слокас, бульвару Узварас и далее по маршруту. Остановка "улица Калнциема" на улице Слокас (в направлении из города) будет закрыта приблизительно с 8.00 и приблизительно до 13.10.

Автобусы 23-го маршрута приблизительно с 8.30 и приблизительно до 16.10 в направлении Баложи будут курсировать по маршруту до Каменного моста, далее по Каменному мосту, бульвару Узварас, улице Валгума, улице Акменю, улице Елгавас и далее по маршруту. На бульваре Узварас автобусы будут курсировать по трамвайным путям, а пассажиров будут принимать на трамвайной остановке "Национальная библиотека".

Автобусы 30-го маршрута будут курсировать из Вакарбуллипо маршруту до улицы Слокас, далее по улице Слокас, бульвару Узварас, Каменному мосту, набережной 11 Ноября, улице 13 Января, по улице Марияс до разворота в обратном направлении (как автобус 8-го маршрута) до остановки "Привокзальная площадь". Из центра Риги автобусы будут курсировать по улице Марияс, улице 13 Января, набережной 11 Ноября, Каменному мосту, бульвару Узварас, улице Слокас и далее по маршруту.

Автобусы 37-го и 41-го маршрута приблизительно с 8.05 и приблизительно до 16.00 будут курсировать из Иманты по маршруту до улицы Слокас, далее по улице Слокас, бульвару Узварас, Каменному мосту, набережной 11 Ноября, улице 13 Января, улице Меркеля, улице Инжениеру до остановки троллейбуса 15-го маршрута "Латвийский университет". В направлении Иманты автобусы будут курсировать по улице Инжениеру, бульвару Райня, улице 13 Января, набережной 11 Ноября, Каменному мосту, бульвару Узварас, улице Слокас и далее по маршруту.

Автобусы 48-го маршрута, начиная с рейса в 6.00, от Плявниекского кладбища будут курсировать по маршруту до улицы Структору, далее по улице Структору, улице Бривибас гатве, улице Виля Гелбес, улице Бикерниеку и обратно по маршруту до Плявниекского кладбища. Из Саркандаугавы к Плявниекскому кладбищу поедет рейс в 6.00, после этого саркандаугавский маршрут будет закрыт. Первый рейс по основному маршруту от Плявниекского кладбища запланирован в 10.24, а из Саркандаугавы — в 11.21.

Автобусы 50-го маршрута приблизительно с 6.45 и приблизительно до 15.15 будут курсировать в направлении центра Риги по маршруту до улицы Авоту, далее по улице Авоту, улице Матиса, улице Александра Чака, улице Марияс, улице Гоголя и далее по маршруту. От конечной остановки "улица Абренес" автобусы будут курсировать по маршруту до улицы Марияс, далее по улице Марияс, улице Александра Чака, улице Стабу и далее по маршруту.

Автобусы 53-го маршрута приблизительно с 8.05 и приблизительно до 16.00 будут курсировать из Золитуде по маршруту до улицы Калнциема, далее по улице Калнциема, улице Слокас, бульвару Узварас, Каменному мосту, набережной 11 Ноября, улице 13 Января, улице Меркеля, улице Инжениеру до остановки троллейбуса 15-го маршрута "Латвийский университет". В направлении Золитуде автобусы будут курсировать по улице Инжениеру, бульвару Райня, улице 13 Января, набережной 11 Ноября, Каменному мосту, бульвару Узварас, улице Слокас, улице Калнциема и далее по маршруту. Остановка "улица Калнциема" на улице Слокас (в загородном направлении) будет закрыта приблизительно с 8.30 и приблизительно до 13.10.

Автобусный маршрут № 58 до 9.05 будет закрыт. Первый рейс с остановки "Бривибас гатве" планируется в 9.05, а с диспетчерского пункта "Вецаки" — в 9.56.

В связи с вышеуказанным, в период с 6.45 до 10.30 29-го августа, когда будет затруднено движение по Воздушному мосту, автобусы 1-го, 14-го, 16-го и 21-го маршрутов будут курсировать от остановки "Густава Земгала гатве" по трамвайному полотну и принимать пассажиров на трамвайной остановке "ВЭФ". Остановка "улица К. Барона" на улице Бривибас (в направлении центра города) в указанное время будет закрыта.

Во время прохождения марафона автобусы 13-го, 30-го, 37-го, 41-го, 53-го и 54-го маршрутов, движущиеся в направлении центра, на располагающихся на улице Слокас остановках "улица Калнциема", "улица Мартиня", "улица Балдонес" будут останавливаться на трамвайных остановках, а посадку и высадку пассажиров будут регулировать добровольные помощники организаторов.