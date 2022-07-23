Сегодня в Риге проходит праздник района Агенскалнс

Сегодня, 23 июля, в Риге состоится праздник района Агенскалнс, сообщили агентству LETA в Департаменте коммуникаций Рижской думы.

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В течение всего дня на улице Нометню будут открыты кафе под открытым небом, а также будет экспонироваться выставка объектов окружающей среды художницы Анды Пойкане.

С 12:00 начнется программа уличной музыки, мастер-классы, ярмарка и представления уличного искусства вместе с Рижским цирком, Агенскалнским обществом соседей, местными художниками и домохозяйками.

Кроме того будет пикник в зеленой зоне на пересечении улиц Нометню и Тиргус, а также прогулочный аудиоспектакль "Ā — vīzijas" в исполнении труппы театра "Kvadrifrons" и фонда "Initium".

Во второй половине дня будут три разные концертные программы. Во дворе Агенскалнского рынка прозвучит программа молодых музыкантов "Svaigs", концертная программа во дворе здания РТУ (вход с улицы Межа) и концерт "Агенскалнские края" с выступлениями Платона Буравицкого (электроника), Норы Калнини (вокал), Иевы Парши (вокал), Кристины Стумбуре (флейта), Агнесе Канниняи(скрипка), Гертруды Еременко (клавесин) и Рихарда Плашанова (клавишные).

Вечером гостей праздника ждет концерт объединения "Poētiskais kvartets", в программе - музыка от классических аранжировок до новых произведений на слова поэтов из Агенскалнса и других мест. В конце выступит "Jakob Noiman festival band".

В связи с празднованием Агенскалнского района движение будет закрыто до 3.00 24 июля на улице Нометню (на участке от улицы Слокас до улицы Межа), а также на улице Межа (на участке от улицы Нометню до улицы Пукю) и улице Тиргус.