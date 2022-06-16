Сегодня во второй половине дня над Ригой на малой высоте пролетят два истребителя США

В четверг, 16 июня, во второй половине дня два американских истребителя F-35 Lightning II и воздушный заправщик "KC-135" совершат полет на очень малой высоте в воздушном пространстве стран Балтии, в том числе пролетят над Вантовым мостом и Рижским замком.

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Полеты призваны продемонстрировать способность и решимость воздушных сил союзников гарантировать оборону региона, говорится в сообщении Национальных вооруженных сил (НВС) в твиттере.

Полет над Вантовым мостом и Рижским замком запланирован с 15:45 до 16:15.

НВС призывают население с пониманием отнестись к ситуации и иметь в виду, что полет может быть отменен из-за неблагоприятных погодных условий.