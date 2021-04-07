Сегодня возобновляют работу магазины вне крупных торговых центров

Со среды, 7 апреля, могут вновь работать все магазины вне торговых центров площадью более 7000 кв. м, предусматривают утвержденные правительством поправки к правилам эпидемиологической безопасности для ограничения распространения Covid-19.

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Работать смогут и магазины в торговых центрах, торговая площадь которых составляет менее 7000 кв. м. Также можно организовывать уличную торговлю.

В торговых центрах площадью более 7000 кв. м, как и прежде, смогут работать только продуктовые магазины, аптеки, магазины оптики, товаров для животных, предметов гигиены, книжные магазины и места предоставления услуг.

При этом находящиеся в крупных торговых центрах магазины, которые не смогут обслуживать клиентов очно, с 7 апреля не смогут на месте выдавать товары, купленные дистанционно.

В Министерстве экономики пояснили, что отдельные магазины не смогут работать в тех торговых центрах, площадь которых составляет по меньшей мере 7000 кв. м и где расположено по меньшей мере пять различных магазинов.

По данным Министерства экономики, в целом работу смогут возобновить до 9000 мест торговли.

На одного покупателя в магазинах должно быть обеспечено не менее 25 кв. м площади, в местах предоставления услуг - не менее 15 кв. м.

При торговле на улице и на рынках должны соблюдаться физическая дистанция и контролироваться потоки посетителей и работников.

Чтобы избежать риска чрезмерного скопления людей, в месте организации уличной торговли сможет находиться не более 20 торговцев, а также нельзя проводить развлекательные мероприятия. Места уличной торговли должны быть огорожены, например, забором или ограничительной лентой.