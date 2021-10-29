Сегодня выездная вакцинация против Covid-19 пройдет в шести местах Латвии
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В пятницу, 29 октября, выездная вакцинация против Covid-19 пройдет в шести местах Латвии, сообщили в отделе проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения (НСЗ).

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В автобусах выездной вакцинации будет будут предложены вакцины Moderna, Johnson&Johnson, а молодым людям до 25 лет предложат вакцину Pfizer/BioNTech.

Сегодня выездная вакцинация состоится в народном доме Апе Смилтенского края с 9:00 до 13:00, в здании совета Аугшдаугавского края Бикерниекской волости - с 10:00 до 12:00, в народном доме Ницгальской волости Аугшдаугавского края с 13:00 до 15:00, возле магазина в Димзукалнсе Иецавской волости Бауского края - с 10:00 до 11:30, возле магазина Top в Цодской волости Бауского края - с 12:30 до 14:00 и в культурном центре Dāvis Давинской волости Бауского края - с 14:30 до 16:00.

Информация о возможностях вакцинации доступна на сайте НСЗ или по телефону 8989.

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LETA

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