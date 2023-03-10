Сейчас в Латвии нет очередей на социальную реабилитацию – ее можно получить сразу после подачи заявки

Государственное агентство социальной интеграции (ГАСИ) приглашает всех, кто прошел медицинскую реабилитацию в стационаре или дневном стационаре, узнавать о возможностях получения услуг социальной реабилитации, так как в настоящее время на эти услуги нет очередей и ее можно получить сразу после подачи заявления, сообщила представитель ГАСИ Санта Глушина.

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Она отметила, что социальная реабилитация помогает восстановить трудоспособность и интегрироваться в общество после травм, несчастных случаев или заболеваний, влияющих на способность человека работать или выполнять повседневные обязанности.

Услуги включают в себя оплачиваемое государством обследование и составление индивидуального плана реабилитации с последующими консультациями и занятиями в группе или индивидуально с различными специалистами, медицинское наблюдение и уход, лечебные процедуры, а также образовательный досуг. В течение всего периода реабилитации клиентам также предоставляется проживание, питание и поддержка специалистов.

Информацию о возможности социальной реабилитации можно получить у специалистов в период медицинской реабилитации. После прохождения медицинской реабилитации можно обратиться с заявкой на курс реабилитации в течение двух месяцев, подав документы в социальную службу. ГАСИ рассмотрит документы и назначит услуги реабилитации.

Целью ГАСИ является содействие социальной интеграции людей с ограниченными возможностями и лиц с функциональными расстройствами, предоставление возможности пройти профессиональную реабилитацию и получить среднее профессиональное или высшее профессиональное образование первого уровня.