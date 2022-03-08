Сейчас в Латвии нет рисков радиационной безопасности

В Латвии постоянно ведется мониторинг уровня радиации, и в настоящее время в Латвии нет рисков для радиационной безопасности, сообщили LETA в Министерстве охраны окружающей среды и регионального развития.

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На заседании правительства Министерство охраны окружающей среды и регионального развития и Государственная служба окружающей среды доложили о контроле уровня радиации в Латвии, институциональном разделении ответственности и ресурсах в случае радиационной аварии. В закрытой части заседания правительству доложили о методах, возможностях и технологиях контроля уровня радиации, используемых Центром радиационной безопасности Государственной службы окружающей среды.

В ходе встречи было подчеркнуто, что мониторинг уровня радиации осуществляется постоянно и сейчас в Латвии нет рисков для радиационной безопасности.

На прошлой неделе Государственная служба окружающей среды сообщила, что в результате обстрела Запорожской АЭС в Украине не пострадала значительная инфраструктура радиационной безопасности. Данные станций радиационного контроля из Украины не показывают повышенного уровня радиации.

Министерство сообщает, что непрерывное наблюдение за уровнем радиации в Латвии осуществляется в режиме онлайн 20 стационарными станциями спектрометрического мониторинга, две из которых находятся в Балдоне, две в Даугавпилсе и по одной в Балви, Демене, Силене, Медуми, Юрмале, Елгаве, Лиепае , Мадоне, Резекне, Руцаве, Салацгриве, Саласпилсе, Талси, Валмиере, Риге и Вентспилсе.

Стационарные станции спектрометрического контроля обеспечивают измерение мощности дозы и спектров амбиентного или фонового гамма-излучения. Измерения проводятся с десятиминутными интервалами.