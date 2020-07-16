Сейм будет заседать удаленно до тех пор, пока в силе требование соблюдать физическую дистанцию
Foto: F64

Парламент продолжит собираться на удаленные заседания в электронной системе, пока будет действовать требование о соблюдении дистанции два метра, сообщила агентству LETA председатель Сейма Инара Мурниеце.

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Она отметила, что в Сейме нет таких больших залов, чтобы депутаты могли собираться, соблюдая дистанцию два метра, необходимую для минимизации риска распространения Covid-19.

Мурниеце сообщила, что она сама, как и большая часть других депутатов, для участия в заседаниях на электронной платформе все равно приходят в парламент и находятся в его залах и кабинетах. Таким образом парламентарии имеют возможность получить техническую поддержку при использовании системы. В свою очередь депутаты, которые убеждены в качестве своего интернет-подключения, работают из дома.

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