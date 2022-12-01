Сейм дал добро на создание Министерства климата и энергетики и должностей вице-министров

Партиям будущей коалиции — "Нового Единству", "Объединенному списку" и Национальному объединению — удалось утвердить в срочном окончательном чтении в Сейме поправки к законам, которые позволяют создать новое Министерство климата и энергетики и должности вице-министров в новом правительстве. Однако оппозиционный Союз "зеленых" и крестьян обещает оспорить эти поправки в Конституционном суде.

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Ранее ответственная Юридическая комиссия Сейма не поддержала дальнейшее рассмотрение поправок, проголосовав против законопроектов. В Юридической комиссии у будущее коалиции нет большинства голосов (5 из 11). Будущая коалиция тем не менее посчитала возможным рассмотреть и утвердить законопроекты в срочном чтении на пленарном заседании Сейма: здесь у "Нового Единства", "Объединенного списка" и Национального есть большинство голосов (54 из 100).

Оппозиция обвиняет будущую коалиции в нарушении процедур Сейма, и допускает оспаривание поправок в Конституционном суде. То, что это будет сделано, сообщил депутат от оппозиционного Союза "зеленых" и крестьян Виктор Валайнис. Однако у СЗК в 14-м Сейме 16 мандатов, необходимо, чтобы иск подписали минимум 20 депутатов парламента. То есть, нужно, чтобы инициатива СЗК была поддержана другими оппозиционерами.

Создание нового министерства и должностей вице-министров позволяет коалиционным партиям продолжить переговоры о разделе портфелей в правительстве. Фактически о разделе этих должностей речь на переговорах шла еще до голосования в Сейме.

Вице-министры: за что отвечают?

Поправки к Закону "Об устройстве государственного управления" предусматривают создание должности заместителя министров. Вопрос о необходимости ввести пост вице-министра возник во время переговоров о создании коалиции, когда речь зашла о разделе должностей. В частности, звучали предположения, что заместитель (иной партийной принадлежности) может появиться у министра обороны.

Поправки предполагают, что заместитель министра отвечает за отдельную отрасль, входящую в компетенцию шефа-министра, а также выполняет иные обязанности по заданию министра. Вице-министр сможет участвовать в заседании правительства, но его голос будет только рекомендующий. Участвовать в голосованиях в Кабинете министров вице-министр не будет. Заместитель будет вправе в рамках своей компетенции отдавать распоряжение госсекретарю министерства и других должностным лицам (работникам) министерства, которые информируют об этом более высокое должностное лицо.

Более подробно обязанности вице-министра должны будут быть определены к 1 октября 2023 года.

За идею ввести такую должность в итоге проголосовали 52 депутата будущей коалиции. Против были депутаты от оппозиционных Союза "зеленых" и крестьян, "Стабильности", а также "Прогрессивных", которые ранее выражали поддержку "Новому Единству". Сюрпризом стал голосование оппозиционной партии "Латвия на первом месте" Айнара Шлесерса: восемь депутатов не участвовали в голосовании, несмотря на то, что в ходе дебатов остро критиковали идею.

"Прогрессивные" голосовали против нового министерства

Предаполагается, что новое Министерство климата и энергетики заберет часть полномочий у Министерства экономики (отвечает за энергетику) у Министерства защиты окружающей среды и регионального развития (VARAM), ведающего проблемами климата.

В ходе дебатов депутат Сейма Айнар Шлесерс ("Латвия на первом месте") указал на то, что в этом случае не совсем понятно, чем будет в дальнейшем будет заниматься Министерство экономики. За VARAM с в любом случае остается большая сфера надзора за деятельностью самоуправлений.

Изначально идею создать новое Министерство климата и энергетики поддерживала оппозиционная партия "Прогрессивные". Попытка "Нового Единства" включить "Прогрессивных" в коалицию потерпела неудачу, однако премьерская партия рассчитывает на поддержку этой оппозиционной политической силы. Однако "Прогрессивные" заявили, что не будут голосовать за создание нового министерства, поскольку в его зону ответственности не попала сфера окружающей среды, которая остается за VARAM.

Итоги голосования: 52 депутата от будущих коалиционных партий — "за", 45 депутатов от оппозиции — включая "Прогрессивных" — против. Воздержавшихся и не участвовавших в голосовании не было.

По неофициальной информации, пост министра климата и энергетики достанется премьерскому "Новому Единству", называется и претендент — Раймондс Чударс.