Сейм денонсировал инвестиционное соглашение между Латвией и Беларусью

Сейм Латвии во втором — окончательном — чтении поддержал закон о денонсации соглашения между правительствами Латвии и Беларуси от 3 марта 1998 года о поощрении и защите инвестиций.

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"Закон денонсирует одно из нескольких латвийско-российских и латвийско-белорусских двусторонних соглашений, которые после их повторной оценки было принято решение прекратить, денонсировать или приостановить", — пояснил Рихардс Колс, председатель ответственной комиссии по иностранным делам.

По словам Колса, двусторонние соглашения находятся на рассмотрении с марта этого года, "поскольку Россия проводит полномасштабные военные действия против Украины, а Беларусь, допуская нападение со своей территории, нарушает общие нормы международного права".

"Приостановление действия таких двусторонних соглашений или денонсация является одной из признанных в международном праве мер, которая может быть направлена ​​против государства-агрессора или его сторонника", — подчеркнул председатель комиссии по иностранным делам.

"Латвия добросовестно выполнила взаимные и общие международные обязательства, содержащиеся во всех соглашениях и обязуется продолжать действовать в соответствии с требованиями международного права", — подчеркнул он.

"Двусторонние соглашения денонсируются и приостанавливаются как минимум до того, как Беларусь прекратит нарушать международные права в отношении Украины, то есть Украина будет полностью компенсирована за это", - сказал Колс.

Денонсированное соглашение между Латвией и Беларусью от 1998 года давало инвесторам одной договаривающейся стороны право передать спор другой договаривающейся стороне по инвестициям в Центр по урегулированию инвестиционных споров, что не соответствует принципам защиты инвестиций, разработанным Еврокомиссией, отмечают авторы законопроекта.

В первом квартале этого года белорусские инвестиции в Латвии достигли 92 млн евро, а латвийские инвестиции в Беларусь — 45 млн евро. Учитывая объем взаимных инвестиционных потоков, для Латвия возрастает риск судебного разбирательства на основании жалоб белорусских инвесторов, упомянуто в аннотации к законопроекту.

Соглашение денонсировано в соответствии с Законом "О международных договорах Латвийской Республики". Белорусской стороне будет направлено уведомление о денонсации соглашения. Срок действия договора от 1998 года истекает через 12 месяцев, защита инвестиций будет продолжаться еще 20 лет.