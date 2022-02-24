Сейм единогласно призвал применить максимальные санкции не только к России, но и к Беларуси
Foto: Saeimas administrācija

Парламент сегодня принял заявление, в котором строго осудил военную агрессию и масштабное вторжение России в Украину. Сейм призывает применить максимальные санкции не только к России, но и к Беларуси. "За" проголосовали 93 депутата — как и принадлежащие к парламентских фракциям, так и независимые. Никто не голосовал против и не воздержался

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Сейм Латвии заявил, что он:

  • решительно осуждает военную агрессию и крупномасштабное вторжение Российской Федерации в Украину;
  • решительно осуждает причастность Беларуси к военному нападению на Украину;
  • подчеркивает, что неоправданное вторжение Российской Федерации в Украину является грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины, явным нарушением обязательств России по статье 2 Устава ООН и императивных норм международного права, а также обязательств, которые Россия взяла на себя, подписав Будапештский меморандум и обязавшись гарантировать территориальную целостность и суверенитет Украины;
  • настоятельно призывает Российскую Федерацию и Беларусь немедленно прекратить дальнейшую военную агрессию, вывести и деэскалировать вооруженные силы в Украине, приступить к дипломатическому урегулированию, положить конец всей дальнейшей агрессии и провокациям против Украины и выполнить свои обязательства по международным договорам;
  • подтверждает непоколебимую поддержку Латвийской Республикой суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, как это подчеркнуто в Резолюции ООН A/RES/68/262 от 27 марта 2014 года о территориальной целостности Украины;
  • выражает свою солидарность с Украиной и ее обществом и подтверждает свою поддержку усилий Украины по укреплению демократического развития страны и достижению прогресса в процессе ее Евроатлантической интеграции;
  • подчеркивает необходимость того, чтобы Европейский Союз и его государства-члены, а также его союзники и партнеры выступили единым голосом в поддержку права Украины свободно определять свое будущее, и призывает международное сообщество продолжать оказывать политическую поддержку, экономическую и техническая помощь, где это необходимо, в том числе, в областях, связанных с безопасностью и обороной;
  • подчеркивает важность оказания военной поддержки Украине путем обеспечения ее оборонительным вооружением в соответствии со статьей 51 Устава ООН, которая допускает индивидуальную и коллективную самооборону;
  • подчеркивает настоятельную необходимость для НАТО укрепить свою безопасность и присутствие союзников на восточном фланге НАТО, в том числе путем активизации консультаций в соответствии со статьей 4 Североатлантического договора;
  • считает, что членство России и Беларуси в международных организациях, защищающих мир, безопасность, права человека и верховенство закона, несовместимо с их неспровоцированной и необоснованной агрессией против Украины;
  • призывает международное сообщество активно поддерживать Украину, призывает Организацию Объединенных Наций и Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе реагировать на нарушения международных прав и обязательств Российской Федерации и решительно осуждать их;
  • призывает Европейский Союз принять немедленные меры для введения максимальных санкций в отношении Российской Федерации, Беларуси и их должностных лиц, ответственных за это нападение на украинскую государственность;
  • призывает Совет Европы поднять вопрос об исключении Российской Федерации.


Оригинальный текст документа на латышском языке — здесь.

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