Сейм единогласно утвердил Закон о поддержке гражданских жителей Украины

Закон, ранее одобренный Кабинетом министров, был утвержен парламентом в срочном порядке в двух чтениях. МВД сегодня сообщило, что в Латвию прибыли уже более 1000 беженцев из Украины.

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Каковы правила въезда гражданских жителей Украины?

"Если у гражданских жителей Украины нет права находиться в Латвийской Республике или есть право находиться, но нет право на занятость, и у них есть действительный проездной документ, Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ), Государственная пограничная охрана или дипломатические и консульские представительства Латвийской Республики за границей могут выдавать долгосрочную визу с право на занятость без ограничений на время до одного года, не применяя требования, включенные в в 3-й и 5-й пункты первой части 4-й статьи Закона "Об иммиграции", а также не взыскивая госпошлину за обработку документов, представляемых для подачи заявления на визу", — гласит 3-я статья законопроекта.

Также в документе говорится, что, если у проездного документа, выданного в Украине закончился срок действия, Латвия считает его действительным до 28 февраля 2023 года.

В случае, если гражданин Украины, обратившийся за визой или видом на жительство, не может предоставить все необходимые в этом случае документы, УДГМ дается право установить срок до года для предоставления недостающих документов. Это правило будет относиться и на те документы,

которые необходимы для определения правового статуса лица в Латвии, а также на внесение или обновление информации в Регистр жителей.

Первичная и социальная помощь, здравоохранение

Гражданским жителям Украины, прибывшим в нашу страну, Латвийское государство в первые 90 дней обеспечивает возможности размещения и питания, а также предоставляет товары первой необходимости. Список таких товаров, объеми и порядок оказания помощи отдельно определит Кабинет министров.

Гражданские лица Украины будут иметь те же права на социальные услуги и социальную помощь, что и граждане и неграждане Латвии в соответствии с Законом о социальных услугах и социальной помощи. Социальные услуги и социальная помощь будут предоставляться самоуправлениями по месту жительства беженцев. В течение шести месяцев после выдачи визы оценка материального положения беженцев проводиться не будет.

Аналогично граждане Украины будут иметь право на получение государственных платных медицинских услуг в том же объеме, что и лица, застрахованные в Латвии в рамках обязательного государственного медицинского страхования. Дополнительно граждане Украины будут освобождены от пациентского взноса, исключая те случаи, когда они социально застрахованы согласно Закону "О государственном социальном страховании".

Право беженцев на работу

Трудоустройство граждан Украины не будет требовать регистрации вакансии работодателем в Государственном агентстве занятости. Также к гражданам Украины не будут применяться стандартные требования к трудоустройству иностранцев. В частности, брутто-зарплата в этом случае не должна быть ниже средней брутто-зарплаты в Латвии за прошлый год. При приеме на работу гражданина Украины работодатель получит право на получение гранта от Государственного агентства занятости в размере одной минимальной месячной заработной платы.

Исполнителей мероприятий, содействующих занятости и снижению безработицы (те же курсы повышения квалификации, языковые курсы и т.д), Государственное агентство занятости сможет выбирать по упрощенной процедуре — просто проводя опрос на рынке труда.

Последняя 16-я статья законопроекта "О поддержке гражданских жителей Украины" называется "Требование знаний государственного языка для исполнения рабочих обязанностей". Первый пункт этой статьи гласит, что "у работодателя есть право трудоустраивать гражданских жителей Украины без знаний государственного языка до тех пор, пока это не мешает исполнению трудовых обязанностей".

Особые условия для медиков из Украины

Столкнувшись с дефицитом медицинского персонала во время пандемии Covid-19, Латвия еще больше снижает языковые требования для гражданских жителей Украины, которые могут работать в сфере здравоохранения.

Лечебное учреждение сможет трудоустраивать гражданских жителей Украины, не знающих госязыка, если способно обеспечить необходимую коммуникацию с пациентами, коллегами-медиками, обслуживающим персоналом — например, с помощью переводчика.

Образование украинских детей

Несовершеннолетние граждане Украины будут иметь право на получение образования в том же порядке и в том же объеме, что и несовершеннолетние лица, ищущие убежища, в соответствии с законами и положениями, регулирующими право лиц, ищущих убежища, на образование.

Украинские дети смогут посещать детские сады по месту жительства в Латвии. Детям будет предоставлена возможность получать образование на государственном языке или на языке меньшинства на уровне дошкольного и начального образования, в соответствии с Законом об образовании относительно языка обучения в программах образования меньшинств.