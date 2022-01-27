Сейм избрал новых членов правления NEPLP

Сейм сегодня избрал на вакантные должности членов правления Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) Ивара Аболиньша, Аурелию Иеву Друвиете, Илву Милзараю и Андиса Плаканиса.

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Аболиньш в настоящее время является председателем совета, а Друвиете — его заместителем. Милзарая — бывшая директор программы Латвийского радио 5, а Плаканис — член правления NT Piedzīvojumi и бывший звукорежиссер Латвийского радио.

К выполнению обязанностей они приступят 2 февраля.

Ранее Комиссия Сейма по правам человека и общественным делам поддержала избрание Аболиньша, Друвиете, Плаканса и Милзараи в NEPLP.

На данный момент NEPLP работает в неполном составе из четырех человек. Учитывая, что Иева Калдерауска была избрана в совет только в 2020 году, то есть позже других действующих членов NEPLP, срок ее полномочий закончится позже. Поэтому сегодня Сейм должен был избрать четырех новых членов совета.

В целом на должности в NEPLP было десять претендентов.