Сейм концептуально одобрил роспуск Рижской думы

В четверг, 19 декабря, Сейм концептуально поддержал законопроект о роспуске Рижской думе и об установлении временной администрации города, сообщает пресс-служба Сейма. При этом юридическое бюро Сейма не рекомендовало передавать законопроект на рассмотрение Сеймом в первом чтении.

В поддержку законопроекта свои голоса отдали 53 депутата, а против проголосовали 40 парламентариев.

Кроме того, большинство депутатов поддержали рассмотрение данного законопроекта в срочном порядке - в двух, а не трех чтениях.

Дебаты о законопроекте продолжались около трех часов. Депутаты от оппозиции остро критиковали желание коалиции как можно быстрее добиться рассмотрения законопроекта и роспуска Рижской думы.

Во время заседания министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце сравнил ситуацию в Рижской думе с ситуацией на корабле, где два члена команды решили изменить расстановку сил, в результате чего один из них стал капитаном, а другой перебрался жить в капитанскую каюту. Третий же член команды покинул корабль, расстроившись, что его мечта стать капитаном не сбылась. В этой ситуации ни у кого нет времени заниматься работой и собирать отходы, сказал Пуце, упомянув также находящиеся в аварийном состоянии мосты, коррупционные скандалы и другие проблемы.

Депутаты от оппозиции многократно подчеркнули, что в законопроекте о роспуске Рижской думы и аннотации к нему недостаточно юридической аргументации. Депутат Вячеслав Домбровский ("Согласие") высказал мнение, что коалиция сводит политические счеты из-за проигрыша на муниципальных выборах.

Депутат Борис Цилевич ("Согласие") спросил, верит ли хоть кто-то в Сейме, что Рижскую думу распускают из-за ситуации с вывозом мусора, и предложил Пуце писать сценарии для фильмов ужасов, потому что ему очень хорошо удалось описание устрашающей ситуации в Риге, которой, по мнению Цилевича, в городе нет.

Депутат Марис Кучинскис (Союз "зеленых" и крестьян) напомнил, что один из лучших юристов Латвии указал на то, что этот законопроект разрушает репутацию Сейма. По его мнению, аргументации а законопроекте все же недостаточно.

До этого законопроект концептуально одобрила бюджетно-финансовой комиссии Сейма. На её заседании присутствовал представитель юридического бюро Сейма Эдвин Дановскис. По его словам, невозможно провести оценку законопроекта за такое короткое время, а его аннотация содержит только утверждения. "Фактов в моем распоряжении и, насколько мне известно, в вашем распоряжении нет. Поэтому нельзя принять решение о нарушениях. [..] Это было бы импровизацией, которая недопустима", — сказал Дановскис, обращаясь к депутатам.

С утра на заседание бюджетно-финансовой комиссии пришел нынешний мэр Риги Олег Буров, который заявил, что поданный Министерством охраны среды и регионального развития (VARAM) законопроект политически мотивирован, а упомянутые в аннотации к нему упреки не соответствуют истине.

Министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце подчеркнул, что Рижская дума в течение долгого времени не могла разрешить проблемы с вывозом мусора в Риге. Пуце предложил рассмотреть законопроект в срочном порядке.

Представители от оппозиции несколько раз акцентировали, что бюджетная комиссия не является тем местом, где следует рассматривать данный законопроект. Депутаты от оппозиции предложили представить на рассмотрение комиссии конкретный список нарушений Рижской думы и позволить представителям муниципалитета их прокомментировать.

Как сообщалось, VARAM решило инициировать роспуск Рижской думы, которая оказалась неспособна выполнить одну из своих автономных функций — обеспечить услуги по вывозу мусора.