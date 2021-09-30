Сейм концептуально одобрил выплату еврейской общине компенсацию в размере 40 млн евро в течение десяти лет.

В четверг Сейм в первом чтении утвердил законопроект "О компенсации доброй воли еврейской общине Латвии", предусматривающий выплату еврейской общине 40 млн евро в течение деcяти лет за имущество, утраченное во времена Холокоста.

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Законопроект поддержал 61 депутат, против были 13 парламентариев. Планируется, что законопроект будет принят в двух, а не в трех чтениях. Депутаты могут подавать поправки до 1 декабря.



Последствия Холокоста

Проект закона разработала парламентская Финансово-бюджетная комиссия. Цель принятия законопроекта — оказать финансовую поддержку Латвийской еврейской общине, возместив часть кадастровой стоимости имущества, не возвращенного в процессе денационализации. В силу того, что у владельцев этого имущества не осталось после Холокоста наследников. В законопроекте подчеркивается, что Латвийское государство не несет ответственность за преступления Холокоста, происходившие в период оккупации.

До Второй мировой войны еврейским религиозным организациям, общине и членам общины принадлежали школы, сиротские дома, больницы, дома культуры. У ряда объектов недвижимости не осталось владельцев — все члены семей были убиты во время Холокоста. Латвийские еврейские религиозные организации строили и приобретали имущество, и оно принадлежало им до 17 июня 1940 года.

Вернуть эту недвижимость в собственность в процессе денационализации члены еврейской общины не смогли. Семьи владельцев недвижимости были уничтожены во время Холокоста, а позже подверглись репрессиям тоталитарного коммунистического режима.

В аннотации к законопроекту говорится, что во время оккупации нацистской Германией в период с 1941 по 1945 год в Латвии были убиты примерно 75 000 евреев или примерно 90% членов довоенной еврейской общины страны. Это было тяжелейшее преступление против человечности, когда-либо происходившее на территории Латвии, говорится в аннотации к законопроекту.

Общие убытки, которые понесла еврейская община из-за невозможности вернуть в процессе денационализации объекты недвижимости, незаконно отчужденные в период советской оккупации, составляют 47 809 102 евро. Такие расчеты сделаны исходя из списка объектов недвижимости, принадлежащих еврейской общине на 16 июня 1940 года, и на основании кадастровой стоимости имущества на 31 декабря 2018 года.

Выплачивать компенсацию еврейской общине — для снижения последствий исторической несправедливости — планируется с 1 января 2023 года до 31 декабря 2032 года.

Открыто против — только Национальное объединение

Из всех фракций, представленных в Сейме, только Национальное объединение открыто выступает против принятия законопроекта. Лидер Национального объединения Райвис Дзинтарс заявил LETA, что эта политическая сила никогда не поддерживала эту инициативу и делает "все от нас зависящее", чтобы процесс утверждения закона "как минимум затруднить". Депутат от Национального объединения Янис Домбрава заявил, что деньги, полученные в виде компенсации, могут отмываться и попасть в руки людей с сомнительной репутацией, имеющих связи с российскими олигархами из "черного списка".

Депутат Кришьянис Фелдманс (Новая Консервативная партия) считает, что у данного вопроса есть геополитический аспект, и сейчас нужно понимать позицию Латвии на международном уровне. С этим вопросом нужно раз и навсегда покончить, иначе он актуализируется ежегодно, и никак не решается, сказал Фелдманс.

Председатель фракции "Согласия" Янис Урбанович сказал LETA, что этот законопроект "идет как исполнение обещание правительства". По словам Урбанович, "Согласие" с пониманием относится к законопроекту. "Более того, думаю — поддержим", — сказал лидер "Согласия".

Готовность поддержать законопроект подтвердил и глава фракции Attīstībai/Par! Юрис Пуце. По его словам, этот вопрос давно был в повестке дня, и Латвия несет ответственность за своих граждан, пострадавших от оккупационных режимов и потерявших имущество. Пуце указал и на то, что США — стратегический партнер Латвии — давно проявляет интерес к разрешению этого вопроса.

У оппозиционного Союза "зеленых" и крестьян будет свободное голосование по этому вопросу, ранее сказал LETA представитель этой фракции Улдис Аугулис.

Вопрос о выплате компенсаций еврейской общине поднимается в Сейме годами. Каждый раз — на том или ином этапе парламент откладывал принятие решения. Единственно, в 2016 год Сейм принял закон о безвозмездной передаче пяти объектов недвижимости в собственность Латвийского совета еврейских общин.