Сейм концептуально поддержал обязательную службу. Следующее чтение законопроекта состоится после выборов

В четверг, 29 сентября, Сейм в первом чтении поддержал законопроект "О службе государственной обороны" и связанные с ним законопроекты, которые предусматривают создание службы государственной обороны (СГО).

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Законопроект поддержали 66 депутатов, а 18 проголосовали "против".

Пабрикс: служба — это страховой полис для нашей жизни



В своем обращении к депутатам министр обороны Артис Пабрикс подчеркнул, что на данный момент мир потрясен геополитическим вызовом, поскольку война в Европе снова стала реальностью в 21-м веке. "Сапог российских оккупантов топчет украинскую землю, российские солдаты убивают, насилуют, воруют и унижают. Война в Европе не на экранах, она рядом с нами в Украине, а против нас ведется экономическая война", — заявил министр.

Пабрикс сообщил, что целью создания государственной военной службы являются полные бригады в армии, резервы, знающие и патриотичные граждане, а также сильная гражданская служба. В результате введения СГО в Латвии будет более 50 000 патриотов, прошедших военную подготовку, отметил он.

"Осуществить эту реформу будет непросто, но Национальные вооруженные силы (НВС) и Министерство обороны готовы взять на себя эту работу, поскольку у нас нет другого выбора для того, чтобы гарантировать безопасность Латвии", — сказал Пабрикс, добавив, что государственная военная служба является страховым полисом для жизни и свободы латвийцев.

Опасения по поводу плохо подготовленного законопроекта



На заседании Сейма развернулись дебаты о качестве законопроекта "О службе государственной обороны". Депутат от оппозиции, бывший министр обороны Раймондс Бергманис (Союз "зеленых" и крестьян, СЗК) повторил то, что сказал на заседании Комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращении коррупции, когда глава Юридического бюро Сейма Дина Мейстере критично высказалась о практике передачи в парламент некачественно разработанных законопроектов, каким был и законопроект "О службе государственной обороны".

Бергманис процитировал слова Мейстаре о том, что Кабинет министров должен представить Сейму всесторонне разработанный законопроект, вместо того, чтобы министерства приходили на заседание комиссии рассказывали, какие недостатки есть в законопроекте Кабмина, какие еще предложения нужно подать, какие поправки внести и что еще необходимо сделать.

Бывший министр обороны также упомянул, что Мейстере не поняла, как можно принять что-то настолько плохо подготовленное по такому концептуальному и существенному вопросу, который на данный момент затрагивает интересы всей страны.

Также Бергманис раскритиковал то, что на заседании комиссии в среду вообще не рассматривался ряд связанных с законопроектом "О службе государственной обороны" поправок.

Руководитель Комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Юрис Ранцанс ("Консервативные") добавил, что Бергманис как член комиссии должен был ознакомиться с 11 сопровождающими законопроектами до заседания. Он также заявил, что сам Бергманис поддержал сопутствующие законопроекту "О службе государственной обороны" поправки к 11 другим законам.

Ранцанс напомнил, что Россия объявила частичную мобилизацию, а Латвия все еще ведет дискуссии о военной службе. В нынешней геополитической ситуации нельзя терять время на разговоры. Закон следует принять, а позже при необходимости внести в него изменения.

Службу планируется ввести в следующем году



в армию будут призываться молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет. СГО в обязательном порядке будет касаться тех граждан, которые родились после 1 января 2004 года. Мужчины и женщины в возрасте от 18 до 27 лет могут начать службу добровольно.

Планируется, что действующую службу можно будет заменить государственной гражданской службой в установленном в законе порядке, принятие которого ожидается до 1 января 2024 года. Законопроект также определяет несколько исключений, когда призыв на службу гособороны может быть отложен, но не позднее, чем до достижения лицом 26-летнего возраста. Определены и отдельные случаи, когда призыв осуществляться не будет.

Новую систему планируется вводить постепенно в течение пяти лет, укрепляя боевые способности НВС и создавая резерв вооруженных сил. СГО планируется создать 1 января 2023 года, при этом первый призыв будет укомплектован исключительно из граждан-добровольцев, но со второй половины 2023 года — граждане будет призываться в обязательном порядке.

Предусмотрено, что в 2028 году для службы в подразделениях НВС одновременно могут быть призваны до 6 тысяч солдат. Кроме того, до 1200 солдат будут служить в Земессардзе и до 300 будут проходить специальную военную подготовку для студентов вузов. Граждане, которые не могут нести службу по своему мировоззрению либо религиозным убеждениям, смогут заменить ее альтернативной службой.

Минобороны планирует проводить два призыва в год.

Определено три категории лиц, которые не подлежат призыву. Во-первых, это те, кому не позволяет служить в армии состояние здоровья и наличие судимости. Во-вторых, это люди с двойным гражданством, которые проходили службу за границей, в-третьих — выпускники профессиональной средней школы им. полковника Калпакса.

Призыв может быть отложен и в случаях, когда молодой человек еще получает среднее или среднее профессиональное образование, но такая отсрочка будет действовать только до достижения 24-летнего возраста.

По причинам, связанным с образованием, карьерными планами и семейными обстоятельствами, гражданин может ходатайствовать о переносе призыва на более позднее время, но не позднее чем до 26 лет. Такими причинами могут быть учеба в вузе, конкретная профессиональная деятельность и др.

Срок службы составит 11 месяцев. Солдату будет предоставлено жилое помещение в казарме, а в полевых условиях — в палатке. Каждый военнослужащий будет получать суточные или их компенсацию, форму и необходимое снаряжение.

Военнослужащие будут получать ежемесячные компенсации в размере 300 евро, а после окончания службы — выходное пособие, предположительно в размере 1100 евро. Эти суммы могут быть пересмотрены в зависимости от экономической ситуации в стране.

Для того, чтобы закон вступил в силу, он должен быть принят в двух чтениях. Планируется, что его окончательное чтение состоится 20 октября.