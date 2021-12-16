Сейм концептуально поддержал отказ от выдачи временных ВНЖ в обмен на инвестиции

В четверг, 16 декабря, Сейм концептуально поддержал новый законопроект об иммиграции, который предусматривает частичный отказ от выдачи временного вида на жительство (ВНЖ) в обмен на инвестиции.

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Из нынешней редакции закона планируется исключить нормы, которые предусматривали выдачу ВНЖ иностранцам, которые инвестировали в латвийское народное хозяйство с помощью покупки недвижимости или беспроцентных государственных ценных бумаг или вклада в обязательства кредитного учреждения.

Однако упомянутое постановление автоматически не означает, что Латвия полностью откажется от программы ВНЖ, поскольку иностранцы по-прежнему смогут получить разрешение, сделав вклад в общество капитала.

Те граждане других стран, которым уже выданы ВНЖ, смогут продолжать выполнять свои обязательства перед Латвией, чтобы сохранить за собой возможность претендовать на продление разрешения.

Новый законопроект разработан для формирования сбалансированной и соответствующей интересам Латвии системы въезда и проживания иностранцев, сообщили в Министерстве внутренних дел.

В законопроекте объединены действующий закон об иммиграции и закон "О статусе постоянного жителя Европейского союза в Латвийской Республике". Однако из него исключены нормы, которые относятся к въезду и проживанию граждан стран ЕС, Европейской экономической зоны и Швейцарии, а также членов их семей. Эти условия включены в отдельный законопроект.

С помощью закона об иммиграции вводится ряд изменений, например, законопроект дополнен ускоренным сроком на получение долгосрочной визой.

В сфере ВНЖ предусмотрено несколько существенных отличий от уже действующих нормативных актов. Например, планируется выдавать постоянные ВНЖ только одного вида — он предоставляет статус постоянного резидента ЕС в соответствии с директивой Совета ЕС.

Помимо предусмотренных действующим законом об иммиграции прав планируется проводить обработку данных с целью защиты интересов государства, общественного порядка, здоровья и экономических интересов Латвии.