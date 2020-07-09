Сейм концептуально поддержал запрет на усыновление детей за границу

Сегодня Сейм в первом чтении поддержал поправки к законам, предусматривающие с 1 сентября ввести запрет на усыновление детей за границу до момента, когда вступят в силу поправки к закону о защите прав детей и других нормативных актах.

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Во время эмоциональных дебатов о двух законопроектах депутаты спорили о том, что нужно детям, которые сейчас не имеют возможности жить в семьях, упрекая друг друга в лицемерии и пренебрежении интересами детей.

К примеру, министр благосостояния Рамона Петравича выразила мнение, что данные поправки не соответствуют интересам детей. "Этими поправками мы говорим, что желание Латвии удержать ребенка в стране превалирует над интересами ребенка", — заявила она, добавив, что латвийцы в основном готовы усыновлять только маленьких и здоровых детей, а не подростков с различными проблемами. Она призвала не отбирать у них единственный шанс "переписать свою жизнь".

Депутат Мария Голубева подчеркнула, что недостатки нынешнего порядка не являются проблемой детей, и жестоко заставлять их ждать усыновления, пока государство приведет в порядок систему. "Они не являются государственной собственностью", — подчеркнула политик.

В свою очередь депутат Андрис Казиновскис выразил опасения о том, что усыновленные за границу дети могут попасть в семьи сексуальных меньшинств, что, по его мнению, неприемлемо для латвийского общества.

Ряд депутатов, в том числе Артус Кайминьш, активно критиковали министра благосостояния за недостаточную работу по этому вопросу.

В итоге, после эмоциональных, полных взаимных упреков, дебатов в поддержку первого из двух рассматриваемых законопроектов проголосовал 51 депутат, а в поддержку второго — 49. Предложения ко второму чтению можно подавать до 8 августа.

Планируется, что запрет на усыновление детей за границу будет в силе с 1 сентября этого года. Исключением станут уже начатые процессы усыновления, в которых предоставлена информация об усыновляемом ребенке. Возможно, запрет не коснется также ситуаций, когда один супруг усыновляет ребенка другого и случаев, когда усыновителями являются родственники ребенка.

Поправки также предусматривают, что Кабинет министров должен разработать методику определения наилучших интересов ребенка. Дело в том, что в настоящее время в Латвии нет процедуры оценки наилучших интересов ребенка, которая должна проводится в том числе при усыновлении ребенка за границу.