В четверг, 1 июня, Сейм утвердил проект решения о поддержке Украины на саммите НАТО в Вильнюсе. Документ предусматривает призыв к НАТО принять решение о приглашении Украины в Североатлантический альянс.

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Латвия призывает сформулировать конкретные задачи, которые необходимо выполнить для быстрой интеграции Украины в НАТО.

Сейм подчеркивает свое категорическое осуждение неспровоцированной военной агрессии России и широкомасштабного вторжения в Украину, осуществляемых при поддержке и участии Беларуси, заявляя, что Украина имеет право на самооборону в соответствии с Уставом ООН и, как любая страна, имеет право выбирать, в каких международных организациях она будет участвовать.

В заявлении Сейма подчеркивается значительный вклад Украины в обеспечение безопасности евроатлантического пространства — Украина в настоящее время борется не только за собственную безопасность, но и за общую безопасность, и ее членство в НАТО укрепит альянс, особенно будущую оборону и сдерживание на восточном фланге НАТО.

Ссылаясь на непоколебимую поддержку Латвией независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах 1991 года, неизменное решение не признавать незаконно аннексированные в результате агрессии территории Украины, в том числе Крымский полуостров, Латвия подчеркивает свою неизменную твердую поддержку более глубокой интеграции Украины в евроатлантическое пространство.

Латвия осуждает преступления, совершенные российскими вооруженными силами в Украине против ее мирного населения и гражданской инфраструктуры, осуждает политику ядерного шантажа России и планы размещения ядерного оружия на территории Беларуси.

Также в заявлении Латвия выражает серьезную озабоченность большим количеством жертв, особенно среди гражданского населения, в том числе женщин и детей, а также количеством внутренне перемещенных лиц и беженцев, осуществляемыми оккупантами депортациями гражданского населения Украины и преступлениями против детей, подчеркивая, что победа Украины над российской агрессией — единственный путь к стабилизации, устойчивому миру и безопасности не только в Украине, но и во всей Европе.

Латвия подчеркивает, что двери НАТО открыты для всех европейских демократических стран, которые желают и могут взять на себя все обязанности членства, а Россия не имеет права вето по расширению НАТО или любым другим вопросам.

Принимая во внимание поданную правительством Украины заявку на вступление в НАТО в 2022 году, Латвия призывает усилить санкции, введенные против России и Беларуси, чтобы лишить страны-агрессоры финансовых и технологических ресурсов, необходимых для продолжения войны.

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Латвия поддерживает инициативы Украины в Генеральной Ассамблее ООН и других структурах ООН и подчеркивает, что на уровне ООН уже проделана огромная работа по противодействию российской агрессии и предотвращению ее последствий.

В заявлении Сейм подчеркивает, что Латвия продолжит оказывать всестороннюю поддержку Украине как на уровне правительства, так и в рамках инициатив самоуправлений, гражданского общества и НГО, чтобы укрепить ее устойчивость к российской агрессии, и подтверждает свою приверженность поддержать Украину в ее восстановлении.

Кроме того, Латвия решительно обязуется поддерживать международные усилия по обеспечению неотвратимости ответственности и судебному преследованию лиц, виновных в военных преступлениях и других наиболее серьезных международных преступлениях, совершенных в связи с агрессивной войной России против Украины, и поддерживает создание специального международного трибунал для рассмотрения преступления агрессии.

Латвия приветствует историческое решение Европейского совета в июне 2022 года о предоставлении Украине статуса страны-кандидата в ЕС и продолжит поддерживать Украину на пути к вступлению в Европейский союз.