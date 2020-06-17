Сейм лишил прокуроров административного иммунитета

В среду, 17 июня, Сейм в окончательном чтении принял поправки к Закону о прокуратуре, отменяющие административный иммунитет и для прокуроров. В мае Сейм уже лишил административного иммунитета латвийских судей, сообщает LETA.

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Как пояснили авторы законопроекта, после введенных в мае изменений требовалось уравнять нормы и для прокуроров, чтобы на них распространялись те же принципы. Ранее законодательство позволяло должностным лицам в отдельных случаях избежать наказания, например, за нарушение правил дорожного движения.