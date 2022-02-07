Сейм может позволить однополым парам регистрировать отношения

В Сейме может хватить голосов, чтобы принять поправки к закону, которые позволят регистрировать отношения однополым парам. Об этом со ссылкой на Латвийское телевидение пишет rus.lsm.lv.

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До сих пор парламентское большинство подобные инициативы отклоняло — например, в последний раз против этой инициативы проголосовали 55 депутатов. Однако в этот раз соотношение сил может измениться. По поручению премьера новый законопроект о гражданском союзе разработало Министерство юстиции, возглавляемое Новой консервативной партией (НКП) — и теперь НКП партия планирует поддержать законопроект. На последнем заседании именно НКП с 14-ю голосами стала крупнейшей фракцией, которая возражала против регистрации однополых пар.

"Партия оценила, что новый законопроект не нарушает ценностей НКП. И потому поддержка у этого законопроекта будет. В тексте законопроекта нигде нет ссылки на семью или брак, он больше оценивается как законопроект экономического характера, который решает вопросы с финансами лиц, по которым принял решение Суд Сатверсме", — заявил заместитель председателя парламентской фракции НКП Кришьянис Фелдманис.

С браком новый законопроект сравнивать нельзя, поскольку юридические обязательства гражданского союза значительно меньше, отметила Парламентский секретарь Министерства юстиции Илона Кронберга. К тому же, такой союз могут заключить и лица, которые не являются парой. "Такой гражданский союз могут заключить два человека пенсионного возраста, которые остались одни, не могут оплатить коммунальные платежи, или другие лица, которые видят чисто экономическую или бытовую пользу в своих личных делах", — сказала Кронберга.

Против возможности регистрации отношений для однополых пар все еще возражает Национальное объединение. В депутатской рабочей группе против законопроекта возражал и Союз "зеленых" и крестьян. "Я призываю — откуда вы этот законопроект принесли, туда, дорогие друзья, этот законопроект и унесите", — заявил депутат Сейма Эдгарс Таварс, который видит в нет новый институт брака, противоречащий консервативным ценностям СЗК".

Во фракции "Согласие" мнения различаются. На последнем голосовании за регистрацию однополых отношений проголосовала лишь треть депутатов. По словам руководителя фракции Яниса Урбановича, в этот раз поддержка может быть выше.По его словам, в партии согласны, что если такие пары есть, нужно начать хотя бы с имущественного вопроса, с упорядочивания юридических вопросов.

Скоро к рассмотрению законопроекта о гражданских союзах приступит Юридическая комиссия Сейма.

В ноябре 2020 года Суд Сатверсме постановил, что однополая семья тоже имеет право рассчитывать на отпуск по уходу за ребенком, положенный супругу матери новорожденного. Одновременно он признал, что государства обязано защищать и поддерживать все семьи, в том числе однополые. Законодателю дано время до середины 2022 года, чтобы реализовать это.

Поиск решений для обеспечения такой защиты сейчас ведет специальная парламентская рабочая группа.

Весной Конституционный суд принял еще один благоприятный для однополых пар вердикт, признав не соответствующей основному закону страны норму о размере госпошлины за наследуемую недвижимость, когда пошлину платит партнер покойного за закрепление прав собственности в Земельной книге.

В принятой Европарламентом 8 июля резолюции выражено "самое жесткое осуждение" недавно принятого Венгрией закона, ограничивающего информирование о гомо- и транссексуальности. В числе негативных примеров в резолюции названа и Латвия, сообщил пресс-секретарь ЕП в Латвии Янис Крастиньш.