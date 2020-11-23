В понедельник, 23 ноября, в 9:00 Сейм начнет рассмотрение пакета госбюджета 2021 года в окончательном чтении.

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Сами политики допускают, что рассмотрение бюджетных законопроектов может занять по меньшей неделе всю рабочую неделю, если не больше.

Расходы консолидированного бюджета 2021 года прогнозируются в размере 10,76 млрд евро, доходы - в размере 9,58 млрд евро. Поступления в основной бюджет запланированы в размере 6,68 млрд евро, расходы - в размере 7,84 млрд евро. Доходы специального бюджета запланированы в размере 3,15 млрд евро, а расходы - в размере 3,17 млрд евро.

Доходы бюджета 2021 года по сравнению с бюджетом 2020 года, предположительно, уменьшатся на 328 млн евро, а расходы вырастут на 744 млн евро. Дефицит бюджета планируется в размере 3,9% от валового внутреннего продукта (ВВП).

Существенные средства в следующем году будут выделены сфере здравоохранения, дополнительные 183 млн евро будут направлены на ранее запланированное повышение заработной платы медицинских работников.

Планируется также повышение заработной платы учителей, на что в следующем году будет дополнительно выделено 33,3 млн евро, а в 2022 году и последующие годы - 49,1 млн евро.

В сфере благосостояния дополнительное финансирование в размере 95,7 млн евро предназначено для обеспечения гарантированного минимального дохода для нуждающихся лиц.

10,5 млн евро будет выделено для укрепления деятельности Бюро омбудсмена, учреждений судебной системы, Государственного контроля, Конституционного суда и других независимых институтов. В свою очередь 8,91 млн евро планируется направить на поддержку выхода общественных СМИ с рекламного рынка и выполнение общественного запроса в коммерческих электронных СМИ.

Кризис из-за пандемии подчеркнул необходимость усиления социальной защиты тех, кто работает по альтернативным налоговым режимам, поэтому планируется, что с июля следующего года эти лица должны будут платить обязательные социальные взносы. Нынешний режим патентной платы планируется сохранить только для пенсионеров и лиц с 1-й и 2-й группами инвалидности.

С 2021 года планируется на один процентный пункт - с 35,09 до 34,09% - снизить ставку обязательных взносов государственного социального страхования. Для сотрудников соцналог составит 10,5%, а для работодателей - 23,59%. Запланированы также изменения для тех, кто работает по налоговому режиму микропредприятий. Плательщиком налога с микропредприятия сможет быть только его владелец, а за сотрудников налоги на рабочую силу нужно будет платить в общем порядке.

Со следующего года минимальную заработную плату, которая в настоящее время составляет 430 евро, планируется повысить до 500 евро в месяц. Планируется также с нынешних 1200 до 1800 евро повысить порог, до которого применяется дифференцированный необлагаемый подоходным налогом минимум.

Еще в течение трех лет - до конца 2023 года - планируется сохранить пониженную ставку налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 5% для латвийских фруктов, ягод и овощей. В свою очередь акциз на табачные изделия в течение следующих трех лет ежегодно будет увеличиваться на 5%, налогом будут облагаться также жидкости, используемые в электронных сигаретах.

Согласно макроэкономическим прогнозам, учитывающим вызванный пандемией кризис и реализованные меры поддержки экономики, ВВП в сравнительных ценах в этом году снизится на 7%. В следующем году экономический рост возобновится, и прирост ВВП запланирован в размере 5,1%. В 2022 и 2023 годах прирост ВВП стабилизируется на уровне 3,1%, говорится в аннотации к законопроекту о бюджете.