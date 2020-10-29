Сейм не дал ход петиции о регистрации однополых гражданских партнерств

Сейм отклонил инициативу о регистрацию однополых партнерств, которая набрала более 10 000 подписей на платформе общественных инициатив Manabalss.lv. Ранее отклонить инициативу предлагала Комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям, сообщает LETA.

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Инициативы о регистрации однополых партнерств отклонялись Сеймом и раньше. Последняя из них призывала защитить не только однополые, но и любые союзы, в которых люди де-факто являются семьей, но не регистрируют брак. Она набрала нужные 10 000 подписей менее, чем за неделю.

Инициатива вызвала бурные дискуссии среди депутатов. Мария Голубева из партии "Развитие/За!" подчеркнула, что Латвия — одна из последних стран в Европе, где нельзя зарегистрироваться совместное проживание. И что если эта инициатива будет отклонена — на очереди другая.

Ее коллега по партии Александр Кирштейнс добавил, что в законодательстве написано о разных формах сожительства, которые не признаются семьей, и стоило бы разработать регулирование, которые бы поддерживало совместное хозяйство как форму сожительства.

Представитель той же партии Даце Рукшане-Щипчинска подчеркнула, что нужно обеспечить правовую защиту всем семьям, вне зависимости от того, зарегистрирован ли их брак, а ее коллега Артур Том Плешс добавил, что вмешательство государства в фундаментальные права человека дает зеленый свет эмиграции. Он рассказал о своем знакомом по имени Мик, партнер которого умер, а он, самый близкий человек, не смог получить за него страховые выплаты.

Игорь Пименов из "Согласия" упрекнул депутатов в гомофобии и сказал, что из-за стигматизации гомосексуальности люди нетрадиционной ориентации должны скрывать свои отношения, при том, что они не создают никакой нагрузки для общества.

Инесе Войка ("Развитие/За!") упрекнула депутатов в том, что они пытаются быть святее Папы Римского — который как раз на днях выступил в поддержку возможности для гомосексуалов регистрировать гражданские партнерства. Депутат Юлия Степаненко на это возразила, что нужно было слушать Папу на языке оригинала, а вопрос наследства для неженатых пар, конечно, нужно решать юридически — однако странно, что люди, которые так любят друг друга, думают о столь приземленных вещах как наследство. Сама же она считает, что "цивилизация поняла, что самый надежный путь самореализации — это только и исключительно семья, в которой есть папа, мама и ребенок".

Янис Домбрава из "Национального объединения" сослался на Конституцию и закрепленное там определение семьи, но признал, что бывают разные формы сожительства. Он считает, что проблемы таких совместных хозяйств нужно решать по существу, а не "стоя с радужными рубашками". Депутатам, которые говорили, что нужно учитывать пожелания общества, он напомнил, что почему-то не учли "инициативу о сносе столба в Пардаугаве".

Депутат Алдис Гобземс подчеркнул, что это законопроект о геях, а именно геи и моральное разложение вызвали падение Римской империи, и государство настолько сильно, насколько сильны в нем традиционные ценности. А прикрываться разговорами о наследстве и правах человека — это лицемерие. Сам Гобземс когда-то решил жениться уже на втором свидании и не думал о наследстве.

На это Голубева как доктор исторических наук возразила ему, что в Древнем Риме зарегистрировать отношения двух мужчин было невозможно, а Гобземс распространяет недостоверную информацию.

Регина Лочмеле из "Согласия" предложила депутатам задуматься, действительно ли они настолько несчастны, чтобы делать других несчастными.

В итоге после дебатов инициатива была отклонена.