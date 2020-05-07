Сейм не поддержал возврат скидок для пенсионеров на проезд в общественном транспорте Риги

В четверг большинством голосов Сейм отклонил предложение депутата Виктора Валайниса (ZZS) о возврате скидок для пенсионеров на проезд в общественном транспорте Риги по рабочим дням с 10.00 до 17.00.

В ходе дебатов депутат Мартиньш Стакис (AP) указал, что он полностью поддерживает предложение о восстановлении бесплатного проезда для пенсионеров в общественном транспорте столицы, однако он отметил, что всем хорошо известно, что происходит в тех странах мира, где решения во время пандемии Covid-19 принимаются без учета мнения экспертов. По его мнению, если не прислушиваться к рекомендациям экспертов, это может обернуться катастрофическими последствиями и гибелью людей.

В свою очередь, инициатор предложения Валайнис отметил, что пожилые люди уже сейчас имеют право передвигаться в общественном транспорте. Политик подчеркнул, что не видит никакой логики в том, чтобы поддерживать ограничения в отношении пенсионеров. Валайнис указал, что подготовил свое предложение совместно с Латвийской федерацией пенсионеров.

Депутат Регина Лочмеле-Лунева ("Согласие") выступила с критикой текущей ситуации, указав, что скидки на проезд отменены также для многодетных семей, инвалидов 3-й группы и школьников. Политик призвала поддержать предложение Валайниса, чтобы вернуть скидки на проезд не только пенсионерам, но и упомянутым ею категориям лиц.

Как уже сообщалось ранее, 27 марта временная администрация Рижской думы на внеочередном заседании приняла решение об отмене в период чрезвычайной ситуации скидок на проезд в рижском общественном транспорте, сделав несколько исключений.

Решение администрации предусматривает отмену льгот на проезд для всех пассажиров, которым ранее были предоставлены скидки, кроме людей с 1-й и 2-й группами инвалидности, детей дошкольного возраста, работников государственной полиции и полиции самоуправления, а также педагогов рижских образовательных учреждений.

Бесплатно в общественном транспорте также могут ездить специалисты по социальной работе находящихся в подчинении департамента благосостояния Рижской думы учреждений, медики и вовлеченные в процесс оказания медицинской помощи люди, работающие в медучреждениях рижского самоуправления.