Сейм не принял декларацию о геноциде армян

Комиссия Сейма по иностранным делам отклонило проект декларации о геноциде армян, сообщает LETA.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Декларацию с осуждением геноцида армян в Османской империи в 1915–1923 годах подготовили 40 депутатов Сейма. Инициатором был депутат от Новой консервативной партии Юрис Юрашс.

На прошлом заседании комиссии Сейма ее не рассмотрели из-за возражений председателя комиссии Рихарда Колса (Национальное объединение) — он сказал, что нужно внести уточнения, в частности, не указывать даты, потому что ученые до сих пор спорят о том, что и с какого момента считается геноцидом армян.

Однако и на последнем заседании декларация не была принята — четыре депутата были за, один против и четыре воздержались. Ойяр Эрик Калниньш из "Нового Единства" сказал, что текст декларации слишком эмоционален и содержит нападки, его нельзя принимать в таком виде, потому что потом этот документ будет переводиться на другие языки и его будут читать во всем мире.

Депутат Арманд Краузе из Союза "зеленых" и крестьян выразил сомнения в том, что Латвия вообще должна высказывать свою позицию по этому вопросу и как-то вмешиваться. Мотивация других депутатов кажется ему непонятной с учетом того, что Армения тесно сотрудничает с Россией. "В то же время Турция — член НАТО, турецкие силы патрулируют воздушное пространство Латвии. Насколько мне известно, Армения не признала оккупацию Латвии и оккупацию Крыма", — подчеркнул он, добавив, что это испортит отношения с Турцией.

Краузе поддержал Янис Домбрава из Национального объединения. Он сказал, что не видит причин торопиться с таким заявлением в такой напряженной ситуации и поддерживать страну, которая "дружит с преступником". Он призвал депутатов отозвать свои подписи под декларацией и дождаться более подходящего момента для рассмотрения этого вопроса.

Декларацию продолжат рассматривать 6 мая.

Датой начала геноцида считают 24 апреля 1915 года, когда в Константинополе были арестована известные в обществе армяне. Геноцид армян проводился в несколько стадий: разоружение армянских солдат, избирательная депортация армян из пограничных районов, принятие закона о высылке, массовая депортация и убийства армян. В качестве одного из оправданий уничтожения оттоманских армян использовалось биологическое обоснование. Армяне именовались "опасными микробами", им присваивался более низкий биологический статус, чем мусульманам.

Уничтожение армян официально признали геноцидом и осудили также Франция, Бельгия, Нидерланды, Швейцария (нижняя палата парламента), Швеция, Россия, Польша, Ливан, Италия, Литва, Греция, Словакия, Аргентина, Венесуэла, Чили, Канада, Ватикан, Боливия, Австрия, Люксембург, Бразилия, Парагвай, Германия, Чехия, Португалия, а 24 апреля геноцид армян признал президент США Джо Байден (до этого его признавала только часть штатов США).