Сейм не принял окончательного решения по Вараклянскому краю и вернул поправки комиссии

Вопреки решению Суда Сатверсме Сейм проголосовал за присоединение Вараклянского края к Резкненскому при рассмотрении поправок к закону об Административных территориях и населенных пунктах. Однако затем было заявлено, что окончательное решение еще не принято, и парламент объявил о перерыве в заседании до 14.00 1 июня.

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Помимо этого, Сейм сегодня не успел рассмотреть и второй законопроект, который определил бы перенос выборов в самоуправления в Мадонском крае и Резекненском крае до 11 сентября. После постановления Конституционного суда о том, что присоединение Вараклянского края к Резекненскому не соответствует Конституции, Центральная избирательная комиссия уже приостановила запланированные ранее выборы в Резекненском и Мадонском самоуправлениях.

Предложение о включении Мурмастенской волости и Вараклянского края в состав Резекненского края подали депутаты Эдмунд Тейрумниекс (Национальное объединение), Янина Курсите, Янина Курсите-Пакуле (Национальное объединение), Юрис Ранцанс (Новая консервативная партия), Андрис Казиновскис и Янис Тутинс ("Согласие").

28 мая Суд Сатверсме признал неконституционным присоединение Вараклянского края к Резекненскому. Большинство жителей, как показывали опросы, хотели бы присоединения к Мадонскому краю. На заседании Сейма депутаты также концептуально поддержали присоединение к Мадонскому краю, однако посчитали возможным проголосовать и за уже разработанные поправки.