Сейм не утвердил Илзе Знотиню в должности главы Службы финансовой разведки
Foto: LETA

Парламент отклонил кандидатуру Илзе Знотини на должность главы Службы финансовой разведки. Знотиня претендовала уже на второй срок полномочий, ее кандидатура ранее была утверждена Кабинетом министров.

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За кандидатуру Илзе Знотине проголосовали 33 депутата, против был 41 парламентарий, 4 воздержались, а трое — не голосовали. Как среди депутатов, голосовавших против, так и среди тех, кто поддержал кандидатуру Знотини были представители как правящих, так и оппозиционных партий. Депутаты одной и той же фракции в отдельных случаях голосовали как за, так и против. Среди тех, кто были против — депутаты от оппозиционного "Согласия", депутаты от правящих "Консервативных" и Национального объединения. Против не был ни один из депутатов от правящих "Нового Единства" и Attīstībai/Par!". То есть, коалиция, невзирая на рекомендацию правительства поддержать кандидатуру Знотини, раскололась в Сейме при голосовании.

Первый срок полномочий Знотини в должности главы Службы финансовой разведки (FID) истек в конце мая.

Илзе Знотиня победила в конкурсе на должность начальника FID, организованном Государственной канцелярией. 31 мая этого года правительство поддержало выдвижение кандидатуры Знотини на утверждение в Сейм, ответственная Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам поддержала кандидатуру.

До прихода в FID Знотиня специализировалась на разрешении споров в качестве присяжного адвоката. Согласно ее резюме, основные области знаний Знотиной — банкротство, борьба со взяточничеством и отмыванием денег, мошенничеством и так называемой "беловоротничковой" преступностью.

Илзе Знотиня была партнером адвокатского бюро Deloitte Legal. Она проводила проверки в связи с мошенничеством в ряде международных и местных компаний, руководя антикоррупционнными расследованиями, а также связаными с фальсификацией отчетности, уклонением от уплаты налогов, отмыванием денег и так далее.

Незадолго до назначения на пост главы FID в 2018 году Знотиня отвечала за подготовку латвийского национального отчета о рисках легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма.

Илзе Знотиня — магистр международного и европейского права Рижской Юридической высшей школы и бакалавр права Латвийского университета.

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