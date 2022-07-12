Сейм: оба родителя смогут получать непередаваемое родительское пособие

Во вторник комиссия Сейма по социальным и трудовым делам во втором чтении поддержала поправки к закону о страховании материнства и болезней. Поправки изменят порядок использования родительского пособия.

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Если поправки примут в окончательном чтении, то до того момента, как ребенку исполнится 8 лет, по закону каждому из родителей будет полагаться компенсируемый период длительностью в два календарных месяца, который не может использовать второй родитель.

Запланированные изменения — шаг навстречу лучшему балансу работы и личной жизни, чтобы по возможности больше вовлекать обоих родителей в процесс воспитания ребенка, заявил председатель комиссии Андрис Скриде.

Планируется, что во время ухода за одним и тем же ребенком можно будет выбрать общий период для получения родительского пособия, которое состоит из пособия и непередаваемой части пособия. Так что родители смогут выбрать один из двух периодов получения пособия.

Первый период — это 19 месяцев, из которых 15 месяцев с момента рождения ребенка можно будет использовать до тех пор, пока ребенку исполнится полтора года. А непередаваемую часть каждый из родителей сможет использовать до того времени, как ребенку исполнится 8 лет.

Второй предлагаемый период — 13 месяцев, из которых девять месяцев с момента рождения ребенка можно использовать до тех пор, когда ребенку исполнится год, а непередаваемую часть каждый из родителей сможет использовать до тех пор, когда ребенку исполнится восемь лет.

Ожидается, что непередаваемое родительское пособие за два месяца будет рассчитываться из средней зарплаты лица, и его выплатят размере, который будет зависеть от выбранного периода получения пособия.

Также планируется определить случаи, когда один из родителей все же сможет использовать непередаваемое пособие другого родителя. Например, если отцовство не определено, в случае смерти другого родителя или если один из родителей потерял родительские права.

Условия для передачи непередаваемого пособия также коснутся приемных родителей и членов приемной семьи, которая заключила договор с самоуправлением — опекуна или другого лица, которое по решению сиротского суда ухаживает за ребенком.

Поправки рассмотрят в третьем чтении на внеочередном заседании Сейма в четверг, 14 июля.