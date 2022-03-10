Сейм оценит идею сделать уголовно наказуемым использование военной символики России — букв Z и V

Парламент передал на рассмотрение в комиссии поправки к Уголовеному закону, поданные оппозиционным Союзом "зеленых" и крестьян (СЗК). Предложение предусматривает уголовную ответственность за использование символом вооруженных сил России в войне в Украине.

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Хотя в законопроекте конкретные символы не указаны, депутат от СЗК Виктор Валайнис пояснил, что речь идет о запрете таких символов вооруженных сил РФ как Z и V. Политик считает, что поправки — явный сигнал обществу, что использование таких символов не допустимо.

Поправки призваны дополнить действующую норму Уголовного закона, предусматривающую наказание за публичное прославление геноцида, преступлений против человечности, преступлений против мира или военных преступлений, в том числе, оправдания, публичного прославления, отрицания таких преступлений, осуществленных СССР или нацистской Германии, против Латвийского Республики и ее народа.

СЗК предлагает дополнить эту статью закона нормой, которая дополнит норму, устанавливающую наказания за такие деяния. Предлагается карать такие действия сроком лишения свободы до пяти лет, временным лишением свободы, пробационным надзором, общественными работами или штрафом.

На рассмотрение комиссий также поданы поправки к Закону о безопасности пубоичных развлекательных и праздничных мероприяти, которые делегируют Кабинетц министров создать перечень символов, прославляющих военную агрессию.

Как уже сообщалось, ранее партия "Латвия на первом месте" Айнара Шлесерса, не представленная в Сейме, выступила с предложением

запретить использование символа Z, используемого Россией в войне в Украине.