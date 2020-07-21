Сейм одобрил аннулирование виз и ВНЖ за нарушения самоизоляции

Сейм утвердил поправки, позволяющие аннулировать визу или временный вид на жительство за повторное нарушение условий самоизоляции, сообщает LETA.

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Право аннулировать эти документы получит Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ). Аннулирование может произойти. Если УДГМ само констатирует или получит информацию от других ведомств о том, что человек нарушение условия самоизоляции, карантина или ограничений на собрания.

Перед аннулированием визы или вида на жительство, лицо сможет написать объяснительную. Каждый случай будет рассмотрен в индивидуальном порядке.

За нарушения самоизоляции также положен штраф размером до 2000 евро.